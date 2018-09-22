教廷與大陸主教任命臨時性協議 梵蒂岡：不具政治性 而是事關教牧與

2018年09月22日 19:41 中時 王嘉源

梵蒂岡22日宣布，教廷已經與中國大陸就主教任命問題簽署歷史性「臨時性協議」，並稱這項協議「不具政治性，而是事關教牧」。聲明並未公布協議內容細節，但先前據梵蒂岡消息人士透露，梵蒂岡將在大陸的主教任命上有發言權，且教宗擁有最終否決權。

梵蒂岡聲明中並未提及台灣。據路透21日報導，陸梵兩國若簽署協議，將是歷史性的突破，也可能是雙方在時隔70年後邁向恢復外交關係的先聲。梵蒂岡則一直強調，和大陸磋商的協議僅限於主教任命，不涉及台灣，梵蒂岡仍在外交上承認台灣。

大陸外交部22日也同步發布新聞說，大陸外交部副部長王超同梵蒂岡代表團團長、教廷與各國關係部副部長卡米萊利在北京舉行會談，並簽署關於主教任命的臨時性協議。陸梵雙方將繼續保持溝通，推動雙方關係改善進程繼續向前髮展。

另據「梵蒂岡新聞」網站報導說，很長時間以來教廷與中國大陸（中華人民共和國）不斷地接觸，以商討共同關心的教會問題，推動進一步的合作關係。梵陸雙方的代表團團長22日在北京舉行會談，簽署了一項有關主教任命的臨時性協議，祈願它能對在大陸的教會生活、大陸人民的福祉與世界和平作出積極的貢獻。

報導又說，該項臨時性協議是一個循序漸進和相互靠近的成果，是經過漫長過程的慎重商討後簽署的，協議也將就其本身的落實情況進行定期性的評估。該協議涉及教會生活極其重要的主教任命問題，並為更廣泛的雙方合作創造條件。

據路透報導，梵蒂岡消息人士稱，該協議為臨時性質，以便可以再評估和修改。儘管教宗方濟各承認「這不是好協議」，但卻是「開啟與這個崛起的世界超級強權發展建設性及促進對話之門」的唯一可能方式。

(中時 )