有張照像盧廣仲？ 鄭文燦新書分享眾人笑翻

2018年09月22日 20:11 中時 甘嘉雯

市長鄭文燦（左）暢談新書內容，他說「這本書裡所寫的就是我的工作人生態度。」（甘嘉雯攝）

上百民眾參加市長鄭文燦的新書分享會。（甘嘉雯攝）

書中有一張照片，鄭文燦說，這是他大學時期的照片，像盧廣仲嗎？（甘嘉雯攝）

《鄭文燦模式：超越對立、翻轉桃園》新書分享會22日在台茂購物中心舉行，鄭文燦說，這本書記錄著他從學生時代到現在從事政治工作的經驗，想要成功要付出代價，可是面對失敗、面對挫折、面對困難，又是另一種生命哲學，「這本書裡所寫的就是我的工作人生態度。」許多民眾特別前來與鄭文燦合影，人氣非常旺。

鄭文燦說，當市長第一天，「告訴自己，所有利害、是非、教條、金錢與誘惑，把它放到一邊去，才可以做好市長」；他以日本戰國時代德川家康的人生哲學為借鏡，「人生就是在一條長坡上，背著重物往前走，所以要經歷忍耐與等待。」他也在選舉開票日當天的當選感言，寫下「選舉最後一哩路結束，第一哩路才要開始，新時代的桃園，不分南北族群、士農工商，大家一起追求屬於我們的桃園。」

鄭文燦還翻開書中一張照片，問「像不像盧廣仲？」引起大家哄堂大笑，受邀出席擔任與談人的公民教師黃益中說，鄭市長被蔡英文總統稱為「胖周瑜」，甚至在2009年桃園縣長選舉時創造出「58天奇蹟」，就是化不可能為可能；他認為，鄭市長不只是「胖周瑜」，而是大衛魔術師，將桃園點石成金。

黃益中說，過去許多人往往對桃園沒有認同感，但這些年來，他周遭有許多朋友反映，過去在桃園假日時，大家都往台北跑；「現在反而是台北的人往桃園跑」，由此可知，桃園現在可以看的東西很多，有很多活動與節慶，像是現在正在舉行的地景藝術節，而不只是以往大家印象中的過客。

(中時 )