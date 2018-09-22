見證人醫之愛！ 21國600餘醫療人員匯聚靜思堂

2018年09月22日 20:39 中時 廖德修

來自21個國家地區、超過600位醫療人員、志工，分享人醫之愛、交流寰宇醫療。（圖／慈濟基金會提供）

見證過中東難民面臨的問題，全球國際慈濟人醫會召集人林俊龍醫師，7月前往約旦為敘利亞難民往診，評估醫療需求。（圖／慈濟基金會提供）

人醫會醫師以「膚慰病苦、滿懷感恩」具體的行善義診落實全球，幫助需要的苦難眾生。圖為美國慈濟人醫會醫師7月前往約旦為難民義診。（圖／慈濟基金會提供）

國際慈濟人醫會成員由一群願為社會付出愛心的醫事人員所組成，「以病為師、以人為本」傳承人醫大愛精神的誓約。（圖／慈濟基金會提供）

見證過中東難民面臨的問題、感受到非洲大地貧病疾苦問題、接觸到亞洲偏遠、貧困地區醫療問題、實際參與美洲地震天災、水災救傷膚慰、更有大洋洲仁醫大愛的投入。

來自亞洲、非洲、大洋洲、美洲共21個國家地區，超過600位醫療人員及志工，22日至25日在花蓮靜思堂參與第22屆「2018國際慈濟人醫年會」，分享人醫之愛、交流寰宇醫療，為年度全球人醫盛會，精進研習。

1996年成立的「國際慈濟人醫會」（Tzu-Chi International Medical Association，簡稱TIMA），是由一群願為社會付出愛心的醫事人員所組成，全球包含醫、護、藥、技共超過1萬名。

每逢中秋佳節，國際慈濟人醫年會成員從海外匯聚花蓮，各國人醫彼此進行醫學研討交流，這是國際慈濟人醫會成員與證嚴法師的約定─「以病為師、以人為本」傳承人醫大愛精神的誓約，「膚慰病苦、滿懷感恩」以具體的行善義診落實全球，幫助需要的苦難眾生。

第22屆「2018國際慈濟人醫年會」主題為「人醫之愛．廣披寰宇」，強化人醫的人文內涵，提供守護身心靈健康的智慧良方，包含亞洲的台灣、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、印尼、日本、伊拉克等，還有美洲的美國、巴拉圭、宏都拉斯、多明尼加等、澳洲及南非等21個國家地區，共673名醫護藥技人員及志工返台與會精進研習，彼此分享義診經驗紀實。

人醫年會開幕由慈濟醫療志業執行長林俊龍主持，歡迎各國人醫會成員回花蓮，共同就目前氣候劇烈變遷，天災人禍不斷造成的難民關懷與急難人道救援交流分享，配合今年主題，大會邀請國內外相關議題專家學者專題演講，期盼人醫會各國代表、人醫志工將仁醫的大愛精神帶回家後，發揮醫護知識良能、解除病患之苦，協助醫療資源貧乏地區的患者，以醫療文化交流融合世人的心。

本屆人醫年會課程包括，與地球萬物共生息、宇宙一家、專題研討分科座談、各國人醫義診紀實、臨床模擬手術連線、醫療人文講座、災區醫療援助經驗分享等，期望開啟國際學習交流平台，探討人道醫療走向。一場前所未有的國際級心靈饗宴，讓在場各國學員取之於當地、用之於當地，幫助更多的人。

祖籍伊拉克的Hala Dawood Yaqoob Al Alaf，父母在她成年後相繼往生，因為戰爭因素被迫與相依為命的弟弟逃往約旦尋求政治庇護，更擔任難民的小兒科醫師。四年前遇到慈濟義診發放而認識了慈濟，後開始參加慈濟在約旦的家訪、義診等活動，今年五月與弟弟移民澳洲。此行對慈濟並不陌生的她，雖是首度來台，卻感覺像回家。

慈濟基金會表示，透過國際慈善醫學研討會，彼此擴大合作格局，有實際的學術交流和來自國際好友的祝福，人醫22年的里程碑更顯意義非凡。盼望藉由年會交流，開拓人醫視野、凝聚美善能量，秉持行醫救人初發心，接引更多菩薩加入人醫會，於全球各地一同守護人人身心，發揮人醫之愛。

(中時 )