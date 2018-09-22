邵雨薇溪邊談情說愛 對象是「他」

2018年09月22日 20:16 中時 洪秀瑛

兩人在溪邊。（東森提供）

邵雨薇。（東森提供）

邵雨薇和吳思賢（小樂）在台視、東森《愛的3.14159》愛的甜蜜，可愛互動深獲觀眾喜愛。最新一集中，「圓限CP」與眾人一起到河邊露營，大家直接在拍攝現場玩開，像真的去郊遊一樣。

吳思賢笑說，「因為拍露營戲的地方真的很漂亮，大家都說想真的私下來玩一次」，眾演員日前也揪團出來烤肉，21日是邵雨薇生日，同時幫她暖壽。邵雨薇感動說，「因為要趕拍，大家也都各有行程，能這麼臨時在3小時內全員到齊，覺得很難得」，也可見演員們的好感情。

先前一場吳思賢幻想跟邵雨薇在帳棚裡的親密戲，兩人接吻的翦影畫面浪漫唯美。沒想到一喊卡，反而是邵雨薇把男方「撲倒」，撲倒後又害羞到不行，讓吳思賢笑翻。吳思賢說，他們還有一場在河邊的談情戲，「我俯身要親邵雨薇，但河邊有大大小小的石頭，地形陡峭，一直沒親到，都在忙著喬位子」。

邵雨薇被追問幻想中結婚的畫面，自爆曾幻想過有幾個小孩的畫面，兩人還討論起要生男、生女話題，這段超甜互動被導演加到劇情裡。邵雨薇在劇中因夾在友情與現實之間，獨自躲起來痛哭，她表示，常在收工回家或獨處時，時常一個人面對情緒或壓力，但現在比較能換位思考緩和情緒，「如果是我自己的事情就看看書或做其他事情來排解」。台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《愛的3.14159》。

(中時 )