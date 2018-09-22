台南》推大航海時代主題樂園 高思博：吸引觀光客必來台南

2018年09月22日 20:43 中時 曹婷婷

高思博喊出打造「大航海時代主題樂園」吸引觀光客。（曹婷婷攝）

紐約有百老匯、北京有茶館，那台南呢？中秋節前夕，國民黨台南市長參選人高思博在安平舉辦「老台南人趴替」，邀請歌仔戲名小生「郭天王」郭春美領導的春美歌劇團「鄭成功傳奇」，他更巧扮鄭成功，許諾未來將透過街市重建、藝文戲劇演出、嘉年華會及鄭成功渡海平台等大型歷史定目劇，重現市井生活與歷史事件，打造「大航海時代主題樂園」，讓「到台南看戲」吸引觀光客必來台南。

高思博說，偉大的城市都有專屬自己的一齣代表戲碼，台南也可以推出代表台南的大型歷史定目劇，結合古蹟特色，包括安平歷史街區、安平古堡、億載金城及赤崁樓等地專屬演出，讓「到台南看戲」成為一個觀光客必來台南的理由。

「鄭成功傳奇」劇情主要描述鄭成功從荷蘭人手中收復台灣，高思博特別身披戰甲出席記者會，並邀請郭春美擔任台南市推展文化觀光的代言人，高思博表示，台南擁有豐厚文化歷史底蘊，如何轉化成具觀光、經濟產值的產業，格外重要，過去他曾規畫以廟宇為基礎的「天地會旅遊路線」，這次在中秋前夕，舉辦「老台南人的趴替(party)」，上演歌仔戲，未來還將持續加碼演出。

高思博指出，他想要以府城400年來的歷史基礎做出發，來打造「大航海時代主題樂園」。利用歷史生活體驗為主軸，結合安平歷史街區及安平古堡、億載金城等據點，透過街市重建、藝文戲劇演出、嘉年華會及鄭成功渡海平台等大型歷史定目劇，重現市井生活與歷史事件，規畫全天候多時段旅遊行程。

高思博不遺餘力「找回老台南」，推廣傳統藝術表演，繼8月邀請「古都布袋戲」到全巿各大廟宇、夜巿演出，現在推出歌仔戲，緊接著11月18日也將邀請客家戲曲王子李文勳推出「客家大戲」，歡迎喜歡傳統戲劇的巿民來一起觀賞。

(中時 )