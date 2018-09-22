黃家古厝音樂會邁入21年 賴清德：我連續9年不缺席

台南後壁黃家古厝音樂會邁入第21年，包括副總統陳建仁、行政院長賴清德都到場參加，今年依舊吸引逾千民眾到場，曲目也更國際化，還邀請日本女高音現場獻聲。（莊曜聰攝）

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台南後壁黃家古厝音樂會邁入第21年，包括副總統陳建仁、行政院長賴清德都到場參加，賴清德說，在國家面臨困境時，就需要像這樣的音樂會來凝聚人心。（莊曜聰攝）
副總統陳建仁也到場參與。(莊曜聰攝)

連續舉辦21年的台南後壁黃家古厝音樂會，22日晚間在國策顧問黃崑虎的老家登場，會中安排跨越種族、文化的各種精彩曲目，副總統陳建仁、行政院長賴清德都前來出席盛會，與現場的民眾沈浸在悠揚樂聲中，賴清德說，他已連續出席9年，黃崑虎則笑回，明年會替賴準備特別節目，也表示音樂會將續辦下去。

副總統陳建仁致詞時表示，去年古厝整修完成，又遇上音樂會20周年，他其實很想親臨現場，但沒辦法跟蔡英文總統一起出席，今年總統剛好有事，他總算有機會來，感到很開心，對於黃家兄弟能將古厝捐出，又結合音樂會形式推廣本土文化，相當不簡單。

行政院長賴清德說，他連續9年出席，不論人在哪裡，心都在台南，這場音樂會深具代表性，大家聚集在此，理念、理想一樣，感情會更好，尤其在台灣遭遇困境，國際局勢複雜時，大家凝聚在一起，因應台灣需求及世界變化。

音樂會今年邀請在地的後壁國中太鼓隊，替音樂會拉開序幕，曲目也融合多元文化，包括新韻合唱團演唱的城南送別、金曲歌王謝宇威演唱的客家歌謠、戴曉君則演唱原住民歌謠，台語歌后曾心梅則搭配台南市民族管絃樂團，演出「天公疼憨人」等閩南語歌曲。

為了讓舉辦多年的音樂會接軌國際，今年也邀請日本女高音森敬惠，搭配太古詮釋荒城的月、故鄉等歌謠，讓民眾聽得如癡如醉，整場音樂會預計在晚間9點30分結束。

(中時 )

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