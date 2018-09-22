挨網友批濫情 伊能靜高EQ反擊「並不需要誰來喜歡我」

伊能靜3年前與秦昊結婚，生下一女。（圖／取自伊能靜微博）

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中時電子報
伊能靜發文。（圖／取自伊能靜微博）
伊能靜分享酸民留言截圖。（圖／取自伊能靜微博）

女星伊能靜3年前嫁給大陸男星秦昊，隔年生下一女「小米粒」，近年來伊能靜常在微博關心孩子受虐或不平等問題，今(22日)她曬出有網友批評她濫情截圖，高EQ反擊說自己並不需要吸引誰來喜歡她，「我更希望成為一個自己喜歡的人」。

伊能靜常在微博發文關心時事，今稍早她發文分享有網友留言說：「本來滿喜歡妳的，但是妳的愛太氾濫了，哪裡有這麼多精神管別人的事情。醉了。還是喜歡妳發點米粒的照片」，令她傻眼回說比起得到別人的喜歡，她更希望成為一個「有正義感、有同理心、愛自己的孩子也愛他人的孩子」的人。

有感於此，伊能靜火力全開說：「我只能說你的世界太貧脊了，窮則獨善其身，窮不是貧窮是匱乏，內心的通道太窄才看不見他人」，也酸網友常常留言說「本來如何如何」，像是給予名人的喜愛就像賜恩般了不起，但她自覺不需要，強調：「我只怕我不喜歡我自己，成為一個自私的人」。

網友見伊能靜發文，紛紛感動說：「有些人真的也挺好笑的，只能說真的很幼稚」、「助人為樂，在那人嘴裡變成了愛氾濫，我就真的醉了」、「假如有一天你遇到了這樣的事，你會非常慶幸能有伊能靜這樣的人存在」。

(中時電子報)

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