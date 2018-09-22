影》喬柯維奇球吻費德勒 扮鬼臉好冏

2018年09月22日 20:54 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

費德勒(右)和喬柯維奇(左)第一次成為雙打搭檔，默契有待加強。(美聯社)

兩位ATP巡迴賽前任世界球王瑞士名將費德勒（Roger Federer）、塞爾維亞好手喬柯維奇（Novak Djokovic），在今年第2屆拉沃盃首次組成雙打搭檔，夢幻組合相當吸睛，比賽過程還發生喬帥不小心把球打到費爸身上的糗事，拉沃盃官方推特上傳畫面，並寫道：「哎呀！好冏！」

費德勒和喬柯維奇生涯交手過46次，這回第一次站在同一邊面對敵人，不過兩人幾乎沒在打雙打，默契上還待加強，才會在比賽中發生喬帥不小心把球打到費爸身上的趣味畫面，喬帥起初被這個意外嚇到吃手手，接著趕緊上前道歉、摸摸費爸身上被打到的位子、擁抱費爸，然後做了個鬼臉表示不好意思。

Well, that was AWKWARD 😳 pic.twitter.com/WHJKFL56qD — Laver Cup (@LaverCup) 2018年9月22日

這場比賽最後「費喬配」7：6、3：6、6：10不敵美國沙克（Jack Sock）/南非安德森（Kevin Andedrson），沙克和安德森為世界隊拿下1分。拉沃盃是一項室內網球國際邀請賽，以澳洲前傳奇名將拉沃（Rod Laver）為名，集結12位ATP男網選手，分成世界隊和歐洲隊對抗，每隊各6名球員，賽程為期三天，進行9場單打、3場雙打，目前歐洲隊3比1領先。

(中時電子報)