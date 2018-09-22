王威元代表市民大聲疾呼：我要好空氣 反對燃煤電廠

2018年09月22日 20:49 中時電子報 綜合報導

圖片來源：王威元 提供

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今(22日)一早前往三重區大同南路市場掃街，巧遇國民黨籍三蘆區市議員參選人王威元及其團隊，雙方陣營在市場路口短兵相接，幕僚們紛紛提高喊口號的聲量，試圖壓過對方，不過王威元陣營趁機發揮深澳燃煤電廠議題，喊說「蘇老縣長，你是否支持興建深澳燃煤電廠?」，讓蘇貞昌團隊一時之間不知道該如何回應，而蘇貞昌在王威元的訴求聲中拜票，則是略顯尷尬。

王威元表示，自己是把握機會來表達反對燃煤電廠的決心與立場，相信所有選民統一的心聲都是「我要好空氣」，沒有人想要戴著口罩才敢出門，根據綠色和平組織針對深澳電廠的健康風險報告指出，電廠開始營運後15年，產生的PM2.5可能造成全臺約576人死亡，推估會有近200名新北市民會受電廠排放的PM2.5影響致病而死，王威元認為，既然蘇老縣長過去曾說，他對深澳電廠的態度是「不能有汙染」，只要有汙染他就絕對反對，那麼現在他就應該站出來反對民進黨政府興建深澳燃煤電廠，防止錯誤的政策謀害民眾生命!

圖片來源：王威元 提供

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王威元也公開向市長及市議員候選人喊話，候選人在重大議題上應該明確表態，這才是一種對選民負責任的態度，而他願意公開向選民承諾，若是順利當選議員，勢必用全力來反對中央政府興建深澳燃煤電廠，以捍衛市民的天空、捍衛市民的健康、留給孩子一個乾淨無毒的環境。

(中時電子報)