金鐘視帝講幹話紓壓 明「出獄」回家過中秋

莊凱勛（右）與夏于喬合拍新劇。（公視提供）

友善列印
中時
兩人對戲。（公視提供）
莊凱勛扮更生人。（公視提供）
莊凱勛笑稱明天「出獄」。（公視提供）

金鐘視帝莊凱勛正趕拍公視新戲《噬罪者》，他在劇中詮釋更生人，與女主角夏于喬首次合作，兩人在片場的相處方式竟是互講幹話紓壓。明（23日）拍完一場出獄戲，莊凱勛就可以殺青回家慶中秋，他笑說「出獄」後第一件事就是要回家備料，晚上和家人們烤肉，他姊姊也笑說「剛好家裡有烤爐，還可以幫你出獄過個火」，讓他覺得姊姊真是貼心又幽默。

這次詮釋更生人的莊凱勛，因角色身分敏感，為了避掉過多戲劇性的呈現方式，選擇參考YOUTUBE平台上的真實記錄訪談資料。印象最深刻是哪一場戲？他表示，之前有段時間剛好拍攝體力活的戲，特別辛苦，還有一場半夜必須抱著蔡瑞雪在水中維持不動，也因女方完全不能有任何動作、不能使力，加上衣物浸濕後增加重量，就算平時有健身，拍了2、3個鏡頭後仍忍不住跟導演大喊「拍快一點，我受不了啦！」

與莊凱勛第一次合作的夏于喬，因為兩人之前已認識，拍攝起來很有默契。劇中她與莊凱勛有肢體親密接觸的戲，導演要求要讓觀眾透過鏡頭也能感受兩人之間的費洛蒙。夏于喬表示，這類的拍攝經驗不多，很擔心自己的表現不佳，幸好男方經驗很豐富，可以放手讓他帶領，最後呈現效果讓導演非常滿意。

這次新戲氛圍壓抑，所以莊凱勛與夏于喬拍攝空擋愛講幹話紓壓，有次因台詞引人遐想，讓莊凱勛忍不住開黃腔。劇中飾演記者的夏于喬，訪問剛出獄的莊凱勛：「你出來(出獄)後是甚麼感覺？」、「你在裡面(監獄)是甚麼感覺？」導演喊卡之後，莊凱勛開玩笑地補上一句「會發抖」，讓夏于喬一聽，立刻笑場，差點拍不了下一個鏡頭，只好邊笑邊大叫「莊凱勛，我恨你」。

《噬罪者》描述殺害高中女生李曉君被判刑的王翔(莊凱勛 飾)過了10多年的牢獄生活後假釋出獄。王翔回家，對媽媽和弟弟王杰(曹晏豪 飾)都帶來不少衝擊，也意外讓前女友沈雯青(夏于喬 飾)原本安穩平靜的生活產生微妙變化；探討受過傷或犯過錯之人，該如何學習釋懷放下，繼續往前走。由莊凱勛、曹晏豪、夏于喬、隆宸翰、應采靈、蔡淑臻、蔡瑞雪、金凱德主演，導演張亨如、賴孟傑，預計2019年於公視頻道播出。

(中時 )

挨網友批濫情 伊能靜高EQ反擊「… 蕭煌奇歡慶42歲作公益 孫燕姿驚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。