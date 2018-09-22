金鐘視帝講幹話紓壓 明「出獄」回家過中秋

2018年09月22日 21:00 中時 洪秀瑛

兩人對戲。（公視提供）

莊凱勛扮更生人。（公視提供）

莊凱勛笑稱明天「出獄」。（公視提供）

金鐘視帝莊凱勛正趕拍公視新戲《噬罪者》，他在劇中詮釋更生人，與女主角夏于喬首次合作，兩人在片場的相處方式竟是互講幹話紓壓。明（23日）拍完一場出獄戲，莊凱勛就可以殺青回家慶中秋，他笑說「出獄」後第一件事就是要回家備料，晚上和家人們烤肉，他姊姊也笑說「剛好家裡有烤爐，還可以幫你出獄過個火」，讓他覺得姊姊真是貼心又幽默。

這次詮釋更生人的莊凱勛，因角色身分敏感，為了避掉過多戲劇性的呈現方式，選擇參考YOUTUBE平台上的真實記錄訪談資料。印象最深刻是哪一場戲？他表示，之前有段時間剛好拍攝體力活的戲，特別辛苦，還有一場半夜必須抱著蔡瑞雪在水中維持不動，也因女方完全不能有任何動作、不能使力，加上衣物浸濕後增加重量，就算平時有健身，拍了2、3個鏡頭後仍忍不住跟導演大喊「拍快一點，我受不了啦！」

與莊凱勛第一次合作的夏于喬，因為兩人之前已認識，拍攝起來很有默契。劇中她與莊凱勛有肢體親密接觸的戲，導演要求要讓觀眾透過鏡頭也能感受兩人之間的費洛蒙。夏于喬表示，這類的拍攝經驗不多，很擔心自己的表現不佳，幸好男方經驗很豐富，可以放手讓他帶領，最後呈現效果讓導演非常滿意。

這次新戲氛圍壓抑，所以莊凱勛與夏于喬拍攝空擋愛講幹話紓壓，有次因台詞引人遐想，讓莊凱勛忍不住開黃腔。劇中飾演記者的夏于喬，訪問剛出獄的莊凱勛：「你出來(出獄)後是甚麼感覺？」、「你在裡面(監獄)是甚麼感覺？」導演喊卡之後，莊凱勛開玩笑地補上一句「會發抖」，讓夏于喬一聽，立刻笑場，差點拍不了下一個鏡頭，只好邊笑邊大叫「莊凱勛，我恨你」。

《噬罪者》描述殺害高中女生李曉君被判刑的王翔(莊凱勛 飾)過了10多年的牢獄生活後假釋出獄。王翔回家，對媽媽和弟弟王杰(曹晏豪 飾)都帶來不少衝擊，也意外讓前女友沈雯青(夏于喬 飾)原本安穩平靜的生活產生微妙變化；探討受過傷或犯過錯之人，該如何學習釋懷放下，繼續往前走。由莊凱勛、曹晏豪、夏于喬、隆宸翰、應采靈、蔡淑臻、蔡瑞雪、金凱德主演，導演張亨如、賴孟傑，預計2019年於公視頻道播出。

(中時 )