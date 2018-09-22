首爾女網賽》謝淑薇一日三戰殺人賽程 雙打拚進決賽

謝淑薇22日在首爾女網賽一日三戰，單打落敗、兩場雙打都是經過搶十局辛苦獲勝，雙打順利晉級決賽。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

本周首爾女網賽受到天雨影響，周四、周五兩天的賽事都受到延誤而大塞車，單、雙打都有參賽的台灣網球女將謝淑薇，因此今天面臨一日三戰的強硬挑戰，先打一場單打，再連拚兩場雙打，儘管單打4強賽落敗，但兩場雙打都獲勝、晉級決賽。

謝淑薇前一周在日本廣島賽事，打下個人睽違6年的WTA巡迴賽冠軍，也是個人生涯第三座WTA冠軍，本周首爾賽事單打排大會第6種子，一路過關斬將，準決賽遇上澳洲選手湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic），苦戰超過2小時以4：6、7：5、4：6敗下陣來，無緣連兩周奪冠，也中斷跨周單打8連勝。

影》喬柯維奇球吻費德勒 扮鬼臉好冏
海碩男網賽》雙打決賽上演「台灣內戰」 7屆以來首見

休息過後，謝淑薇於女雙8強賽和妹妹謝淑映聯手出擊，先輸一盤的謝家姐妹展現頑強鬥志，經過快一個半小時纏鬥，最終3：6、6：1、10：8逆轉勝第1種子、羅馬尼亞組合貝古（Irina-Camelia Begu）/歐拉魯（Raluca Olaru）。

接著台灣時間晚間7點40分左右，謝淑薇本日第三場賽事正式開打，對手是第4種子德國巴瑟兒（Mona Barthel）/瑞典拉森（Johanna Larsson），謝家姐妹開賽第一個發球局就被破發，陷入0：2落後，3：6先輸掉一盤。

不過第二盤謝淑薇和謝淑映重新振作，6：1迅速拿下，雙方進入搶十局，在比數糾纏的激戰下，謝家姐妹終以12：10鎖定勝利、收下決賽門票，謝淑薇仍有機會連兩周WTA賽事帶走冠軍。

謝淑薇本周狀況有點多，先是球拍袋遺落在班機上，19日在善心民眾協助下順利拿回吃飯的工具，接著又遇到賽程延誤，變成一日三場比賽，不過她心情還不錯，今天還在臉書粉專po文柱弟弟謝政鵬生日快樂，呼籲球迷前往高雄海碩男網挑戰賽欣賞弟弟的球技。

(中時電子報)

影》喬柯維奇球吻費德勒 扮鬼臉… 中職》統一再傳傷兵 吳桀睿右肩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。