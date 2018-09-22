首爾女網賽》謝淑薇一日三戰殺人賽程 雙打拚進決賽

2018年09月22日 21:09 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

本周首爾女網賽受到天雨影響，周四、周五兩天的賽事都受到延誤而大塞車，單、雙打都有參賽的台灣網球女將謝淑薇，因此今天面臨一日三戰的強硬挑戰，先打一場單打，再連拚兩場雙打，儘管單打4強賽落敗，但兩場雙打都獲勝、晉級決賽。

謝淑薇前一周在日本廣島賽事，打下個人睽違6年的WTA巡迴賽冠軍，也是個人生涯第三座WTA冠軍，本周首爾賽事單打排大會第6種子，一路過關斬將，準決賽遇上澳洲選手湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic），苦戰超過2小時以4：6、7：5、4：6敗下陣來，無緣連兩周奪冠，也中斷跨周單打8連勝。

休息過後，謝淑薇於女雙8強賽和妹妹謝淑映聯手出擊，先輸一盤的謝家姐妹展現頑強鬥志，經過快一個半小時纏鬥，最終3：6、6：1、10：8逆轉勝第1種子、羅馬尼亞組合貝古（Irina-Camelia Begu）/歐拉魯（Raluca Olaru）。

接著台灣時間晚間7點40分左右，謝淑薇本日第三場賽事正式開打，對手是第4種子德國巴瑟兒（Mona Barthel）/瑞典拉森（Johanna Larsson），謝家姐妹開賽第一個發球局就被破發，陷入0：2落後，3：6先輸掉一盤。

不過第二盤謝淑薇和謝淑映重新振作，6：1迅速拿下，雙方進入搶十局，在比數糾纏的激戰下，謝家姐妹終以12：10鎖定勝利、收下決賽門票，謝淑薇仍有機會連兩周WTA賽事帶走冠軍。

謝淑薇本周狀況有點多，先是球拍袋遺落在班機上，19日在善心民眾協助下順利拿回吃飯的工具，接著又遇到賽程延誤，變成一日三場比賽，不過她心情還不錯，今天還在臉書粉專po文柱弟弟謝政鵬生日快樂，呼籲球迷前往高雄海碩男網挑戰賽欣賞弟弟的球技。

(中時電子報)