電視辯論11月再說？丁守中批柯文哲拖時間 一場也不夠

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

針對台北市長柯文哲提到11月8日他請假參選後才能展開辯論等說法，國民黨台北市長參選人丁守中今天批評，柯文哲的說法根本是故意拖時間，同時首都市長選舉應該要辦好幾場辯論會。他強調，電視辯論是民主國家選舉必然要走的程序，只有透過電視辯論才能讓市民檢驗柯文哲任內政績。

至於台北市政府研考會今天公布最新民調，有60.5%的民眾對柯文哲施政表現感到滿意，丁守中指出，市府利用行政資源吹捧柯文哲，其實民眾感受很深，這三年台北城市競爭力持續下滑，家庭實質收入數據也倒退，年輕人低薪窮忙，卻看不到柯文哲認真應對。

丁守中今早先是與黨籍議員、參選人到中崙市場拜票，下午則舉辦「青年創業，職求對決」網路直播，與前立委孫大千、現任立委許毓仁、KNOWING新聞創辦楊方儒、球學創辦人何凱成一同討論青年政策與青創、就業問題。丁守中會前接受媒體記者詢問時，作以上表示。

丁守中說，市民最關心也最在乎的還是加強台北市城市競爭力及增加招商引資、提升民眾薪資收入和加速都市更新等問題；北市老舊公寓多，若遇到大地震可能造成很大災難，但柯文哲針對這些市政議題，完全都沒有急迫感。

他也表示，柯文哲所謂11月8日請假後再來處理辯論問題，顯然故意拖時間，而且一場是不夠的。他強調，首都市長選舉應該要有好幾場辯論，檢驗政績，看看是不是真的像網路上網紅宣傳的那樣。

此外，針對前國民黨立委蔡正元指稱丁守中幾乎穩輸，選戰策略不明等抨擊；丁守中今天只有淡淡地說，謝謝指教。

(中時電子報)

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