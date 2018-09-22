「通用設計」納入市政公共建設！台北市議員參選人耿葳宣示力推！

2018年09月22日 21:36 中時電子報 綜合報導

為提升台北公共空間及硬體設施的友善度，市議員參選人耿葳前往全台唯一的ＵＤ學院（全齡通用設計教育推廣學院），與自由空間基金會唐峰正董事長共同力推「通用設計」納入市政公共建設，並儘速修定相關法源，以打造共融、安全、宜居的友善台北城。

耿葳提供

台北市議員參選人耿葳指出，「通用設計」概念顧名思義即是透過全方面的考量與創意，去設計出涵蓋各年齡層及多元族群使用的公共硬體設施或器具，從孩童到高齡長輩，或是身障輪椅族群、懷孕媽咪，都可以不受影響，輕易且直覺的安心使用。以平時最常使用的廚房流理台來說，孕婦媽媽常常因突出的肚子受限，或是小朋友常因身高不夠而無法探身使用靠內裝設的水龍頭，但透過通用思維，將水龍頭從側邊往內設置，將更能符合眾人使用。另外，同樣採用通用概念所設計的雙向推門，也更能有效解決身障族群或逃生需求時受限於拉門出入的問題。如同唐董事長常說，其實就是轉個想法，就能讓全齡都受惠。

耿葳提供

台北市議員參選人耿葳表示，通用設計概念即是一種互相了解尊重的共融思維，以包容關懷代替自私對立，而這也正是我們國家現在所欠缺的！未來將積極推動通用設計理念納入市政建設，提案修訂相關法源條例，不只是停留在無障礙空間的角度，更要涵蓋各種族群、全齡的需求，提升公共空間硬體上的細節，尋求有益彼此的解決方式，進而一勞永逸節省市府為單一需求所額外編列的改善支出。

台北市議員參選人耿葳最後強調，許多市民都可能曾經遇到過，隨著身體逐漸邁向高齡，或是家中有了新生命誕生，才發現生活中竟隱藏許多受限的情形，輪椅無法通過，小朋友按不到門鈴等，都必須花費一大筆開銷重新整修，而這時就顯現出通用設計的重要性。目前台北市公共建設只有興隆公宅採用ＵＤ設計認證，推行上仍有極大努力空間，台北是具有高度創意力與人文底蘊的城市，每位市民值得更和諧、更友善的公共環境空間，未來必定全力促使台北以領頭羊角色，帶頭朝向以人為本的宜居城市邁進。

(中時電子報)