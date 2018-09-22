海碩男網賽》雙打決賽上演「台灣內戰」 7屆以來首見

王宇佐和許育修攜手晉級海碩男網賽雙打決賽，將和同胞楊宗樺/謝政鵬爭冠。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／綜合報導

2018高雄海碩網球公開賽接近尾聲，今天的準決賽，33歲王宇佐／19歲許育修跨世代組合，7：6(7：4)、6：1爆冷擊敗大會第1種子美國克拉吉賽克（Austin Krajicek）／印度尼東切齊揚（Jeevan Nedunchezhiyan），闖進決賽，將和2015年高雄海碩盃冠軍謝政鵬／楊宗樺爭奪冠軍，這是高雄海碩盃七屆賽事，雙打頭一遭可以看到「台灣內戰」。

這是王宇佐和許育修搭擋以來首次進入挑戰賽等級決賽，也是許育修生涯第一場挑戰賽晉級決賽；謝政鵬／楊宗樺在四強賽中與老冤家泰國「酸菜兄弟」桑柴（Sanchai Ratiwatana）／宋猜（Sonchat Ratiwatana）碰頭，以6-3、6-4直落二獲勝，促成海碩盃歷屆首度雙打全台將內戰，海碩集團總裁韓國福也宣布獎金加碼，雙打獲勝的台灣組合獎金加倍。

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海碩盃賽事單打部分，法國「跳跳人」、頭號種子蒙菲斯（Gael Monfils）以兩個6：1輕取韓國「聽障天才」李德熙，毫無懸念的晉級冠軍賽，賽後蒙菲斯表示：「有看決賽另一位韓國對手權純雨今天的比賽，他表現得很好，能夠從會外一路打進到決賽很不簡單，我想明天的對決應該會很精彩。」

20歲的韓國好手權純雨，闖入個人生涯第一場最高級別的挑戰賽決賽，又要面對世界排名曾高居第6、曾打進過法網、美網兩項大滿貫賽男單4強的蒙菲斯，預料會是生涯最難忘的一場挑戰。

明日雙打賽後許育修／王宇佐、單打賽後蒙菲斯大會均安排簽名會，讓粉絲們有機會和球星近距離接觸；另外比賽中場也會舉辦「西雅圖鷹眼挑戰」、「長榮航空鷹眼挑戰」活動，「西雅圖鷹眼挑戰」挑戰成功便可獲得西雅圖20週年紀念手沖壺、西雅圖極品綜合濾掛咖啡，「長榮航空鷹眼挑戰」挑戰成功便可獲得票面價值2萬元台幣的來回機票，歡迎所有觀賽球迷踴躍進場挑戰。

(中時電子報)

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