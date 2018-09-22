自動駕駛技術如何改變網購送貨服務？

2018年09月22日 22:14 中時 諶悠文

https://www.voachinese.com/a/driverless-grocery-delivery-20180921/4582645.html

美國之音中文網報導，自動駕駛技術讓網購變得更方便有效率。加州聖荷西市的一家新企業開始提供完全無人駕駛的送貨服務。許多人猜測，這種服務未來會變得更常見。無人駕駛汽車將如何讓人們的生活更便捷？

毛里恩·布拉斯科維奇喜歡線上購物，下完訂單後，只需要等著貨物送到就好。

無人駕駛車輛會透過GPS感應器，雷達和攝像頭定位客戶的住址。車輛到達後，客戶會收到一個能夠解鎖汽車後車箱的代碼，這樣他們就能把購買的貨物搬出來。

訂購的貨物有雞、胡蘿蔔、豆子，運輸的時候全部都是控溫。這項服務由AutoX運營，該公司是數個尋求將自動雜貨店帶入主流的公司之一。現在，他們的送貨服務只提供給加州聖荷西市公司總部附近的居民。

AutoX首席運營官李卓(Jewell Li)說：「我們提供兩種購物體驗。你可以網購然後等著無人駕駛汽車把貨物送到，這意味著價格較便宜。或者也可以等車來了之後，在後座車窗上的行動商店上購買。」

在目前的早期實驗階段，工程師們依然坐在車裡，這樣在發生危險或是導航系統出問題的時候他們能夠操控方向盤。

毛里恩·布拉斯科維奇對這種新服務感到興奮。但新科技讓她想起了過去的時光。

她說：「這有點像過去的牛奶和麵包配送員，他們挨家挨戶的送貨。現在一個小型雜貨店直接開到門前，而你不需要去商店就能拿到想買的東西。」

這項服務讓布拉斯科維奇能在下單後處理其他事務，或是一邊等著貨物送到一邊好好放鬆。

(中時 )