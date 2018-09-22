「泰國陳曉東」超大包 幫美艷人妻抓出軌尪

2018年09月22日 22:06 中時 潘鈺楨

美艷妻捉姦失蹤夫，卻發現「養小王」驚人事實。（杰德影音提供）

《鄰家有愛》（Love Next Door）系列泰國名導提帝潘拉克沙薩特（Thitipan Raksasat）轉型懸疑驚悚新作《玩命情謎》（Driver），靈感來自家人和朋友的複雜感情關係，自編自導拍出警世電影。電影由前陣子爆紅泰劇《天生一對》（Love Destiny）男演員普拉馬英曼諾泰（Prama Imanotai）主演，敘述美艷人妻在丈夫失蹤後，與私人司機一同追查線索，企圖捉姦疑似出軌的丈夫，卻發現「養小王」的驚人事實！

《玩命情謎》成本僅十萬美元，於七天內拍攝完成，本片一改過去浪漫風趣的調性，改走懸疑驚悚路線，帶領觀眾隨著主角抽絲剝繭找尋真相，劇情峰迴路轉令人意想不到。描述人妻潔德的丈夫阿太前往韓國出差卻一去不返，心急的她連繫不到人，前往丈夫辦公室卻發現來自一張神秘別墅的電費帳單，潔德隨即與私人司機邁克前往查看，企圖找到「假失蹤、真出軌」的丈夫，而枕邊人不可告人的秘密也逐漸被揭露。

導演表示本片靈感來自家人和朋友的感情關係，他說：「大家談起感情都有問題，當我們讓性慾掌控人生時，甚至連自己都不能信任。」導演認為人生危機是一種試探，能從苦頭中學到教訓，也能看到自己和別人光明與黑暗的一面。「《玩命情謎》是一個簡單的隱喻，上了車就得毫無條件相信自己的司機！」

片中身為關鍵角色的司機邁克，由濃眉大眼的「泰國陳曉東」普拉馬英曼諾泰（Prama Imanotai）飾演，近來因在熱門泰劇《天生一對》中演出而聲名大噪，甚至被影迷肉搜找出先前的「超大包」健壯養眼照。他在《玩命情謎》中奉命潛入泳池取得線索，褪去帥氣西裝甚至脫下內褲露出屁屁，令人目不轉睛的好身材一覽無遺。

飾演丈夫的普里西蘭普魯耶克（Puri Hiranprueck）已是泰國電視紅星，主並演過史詩鉅片《暹羅傳奇：浴血勇士》（Bang Rajan 2）。他在《玩命情謎》中上同志Spa做「特別服務」，還大膽全裸上演男男性愛戲。現實生活卻大相逕庭，他其實身為居家好男人，並在IG上狂曬與小女兒的暖爸照。

《玩命情謎》已在「GagaOOLala同志電影線上看」上線。

(中時 )