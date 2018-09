2018年09月22日 22:12 中時 潘鈺楨

唱紅留名樂史世代神曲〈Bad Day〉的「城市琴人」丹尼爾(DANIEL POWTER)重磅回歸,他在2018年重新回鍋攜手老伙伴華納音樂,從9月21日開始,以最新單曲〈勇敢幸福勇敢愛 Do You Wanna Get Lucky?〉作為先發,用專屬於他的真摯琴音音樂風格溫暖陪伴你我踏出扭轉人生的一步,傳達「幸福不難,只要你夠勇敢!」

丹尼爾出道以來締造多項驚人成就,不但曾榮獲葛萊美獎最佳男歌手、全英音樂獎提名、也受邀擔任金曲獎表演嘉賓感動所有世代,更以真摯琴音完美詮釋福特汽車廣告名曲〈Free Loop〉、〈Whole World Around〉紅遍大街小巷。這次他以第一人稱告白角度,勇敢實踐「愛」,丹尼爾說,這不是首把妹歌,而是對著所愛的人來唱歌,「就像是和一位你交往許久的對象,彷彿你想要重燃一些什麼、懷念一些什麼。」丹尼爾接下來也將發表一連串的全新作品、賣關子表示會與一名華語圈重量級大咖跨國真情合唱;也預計在12月推出全新專輯,為歌壇帶來不一樣的真情感動。

