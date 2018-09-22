結束在台趴趴走 3D印槍男終於回美國了

2018年09月22日 22:17 中時 范揚光

威爾森（中）在美方人員陪同下，搭機前往美國休士頓。（范揚光攝）

在美國犯下性侵案遭通緝的3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），在台滯留多日後，於22日晚間在移民署人員陪同下，前往桃園機場搭乘長榮航空BR52班機飛往休士頓，結束短暫的逃亡之旅。

威爾森步入機場時身穿黑色帽T、棒球帽、口罩及太陽眼鏡，面對記者詢問不發一語。移民署表示，威爾森的護照已遭美國政府註銷，因此他視同未持有效旅行證件的外籍人士，所以只能陪同並確認他登機離境，並非「遣返」，此外，威爾森在台並沒有犯罪行為，不具罪犯身分，因此並沒有戴上戒具，也無須員警戒護。

晚間九點多，威爾森在移民署人員陪同下安檢通關，隨後直接前往登機門，此時兩名等候的美方人員與移民署交接，正式將威爾森移交給美國，威爾森登機前脫去帽子與口罩，快步走入空橋。

美國德州奧斯汀警方日前表示，由於威爾森與未成年少女性交易，警方在取得當事人證詞後對威爾森發出逮捕令，但他已早一步搭機飛往台灣，因此遭當地法院發出通緝令，註銷威爾森護照並通知我方協尋。刑事局掌握其行蹤後，21日在台北市萬華區尋獲威爾森，並交由移民署專勤隊處理，而移民署也限令他48小時內要出境。

據了解，威爾森之所以選擇逃往台灣，是因為台美之間並沒有簽訂引渡條款，因此認為躲到台灣可以高枕無憂，不料法網恢恢，最後還是栽在警方及移民署手中。

(中時 )