姚文智主張禁掛五星旗 丁守中：台獨旗幟也要禁嗎？

2018年09月22日 22:29 中時電子報 綜合報導

針對民進黨台北市長參選人姚文智說，若他當選，不會允許中國五星旗在北市飄揚等主張。國民黨台北市長參選人丁守中表示，台北市長當然要捍衛中華民國國旗，但希望姚文智應該捍衛中華民國國旗，同時所有任何禁止人民的事情，都必須透過法律訂定。他也反問，若按照姚文智的邏輯，是否意味也該禁止台獨旗幟？

不過丁守中也說，「大概沒有多少人關心這個問題吧」。大家應該比較關心台北如何強化競爭力、加強招商，提升民眾薪資收入、加速都市更新，以及讓民眾安居樂業等問題。

美國《紐約時報》報導彰化縣「碧雲禪寺」五星旗飄揚，變成「共產主義神殿」。消息傳出，引發綠營人士關注。姚文智則表示，秉持對等原則，如果北京上海不能插中華民國國旗，首都台北也不應出現五星旗。

至於姚文智日前在某政論節目call in支持度高達92%，但昨在平面媒體民調卻僅有8%，忽高忽低，丁守中則說，不要輕忽民進黨在基層市議員動員的力量，整個動員起來，姚文智得票絕對不只如此。丁守中也說，他面對的是一個鋪天蓋地、有執政優勢的市長，所以一定會全力衝刺，希望能爭取像中華隊一樣逆轉勝。

丁守中今早先是與黨籍議員、參選人王鴻薇、戴錫欽、秦慧珠等人到中崙市場拜票，下午則舉辦「青年創業，職求對決」網路直播，與前立委孫大千、現任立委許毓仁、KNOWING新聞創辦楊方儒、球學創辦人何凱成一同討論青年政策與青創、就業問題。丁守中會前接受媒體記者詢問時，作以上表示。

(中時電子報)