到絕食現場挺黃士修 唐獎得主漢森：拿這圖表對抗你的政府

氣候變遷權威漢森（前右），拿出一張圖表給黃士修（前左），他說：「這張圖表讓你來對抗你的政府！」（取自「以核養綠-缺電公民自救會」粉專）

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中時電子報
氣候變遷權威漢森（前右），拿出一張世界能源趨勢跟占比的圖表給黃士修（前左）。（取自「以核養綠-缺電公民自救會」粉專）
氣候變遷權威漢森探視黃士修。（「以核養綠-缺電公民自救會」粉專視頻）

中選會拒收再送件的2萬多件連署書，「以核養綠」公投領銜人黃士修等人仍在絕食抗議。第3屆唐獎得主、氣候變遷權威詹姆士．漢森（James E. Hansen）今天下午前往探望，並拿出一張圖表給黃士修，漢森說：「這張圖表讓你來對抗你的政府！」該圖表上指出把核能、再生能源並用，用來取代化石燃料，才是真正的國際趨勢。

漢森是由清華大學教授葉宗洸陪同前去探望黃士修等人，漢森表示，很敬佩這些願意站出來抗議的年輕人，因此再怎麼忙，都一定要親自來鼓勵他們，並且請他們繼續為理想奮鬥下去！

葉宗洸也轉述漢森的話說，在美國很缺乏願為理想奮鬥的熱血青年，甚至用絕食抗議來要求政府應該守法，漢森回美後將把所見所聞，和年輕朋友分享。據《東森新聞雲》報導，漢森還向黃士修說，「如果年長者跟你說再生能源可以取代化石能源，你應該要生氣，因為年長者不應該為年輕人決定他們的未來、所處的環境。」

漢森此次來台參加唐獎第3屆得獎人演講，在會後記者會中，漢森也強調，台灣空汙嚴重，對健康有一定的影響，空汙問題也跟火力發電廠息息相關，一定要比較不同能源的好壞，再決定使用哪一種能源。如果決定都不用核能，要怎麼運用其他能源繼續維持，或提升民眾的生活水平，必須由在地人根據正確的訊息做正確的決定。

(中時電子報)

文章來源：「以核養綠-缺電公民自救會」粉專

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