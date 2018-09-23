涉盜賣珍貴九芎樹 花蓮富里鄉課員判撤職

2018年09月23日 07:04 中時 陳志賢

花蓮縣富里鄉公所課員廖維正，因盜賣富里鄉「黑暗部落」國有林地上原生九芎樹，並偽造公文協助業者盜採8棵九芎樹，獲取不法利益，公務員懲戒委員會審理後認為，廖男貪圖小利，造成國有林地珍貴林木損害，違法失職犯行明確，判決廖撤職並停止任用一年。

判決指出，廖男明知富里鄉「黑暗部落」為原住民保留地，其生長之林木屬國家所有，不得盜採販賣。2014年7、8月得知該處生長原生九芎樹，價值不菲，透過部屬及中間人引介與楊姓業者簽訂買賣合約，約定樹徑45至60公分每棵3萬；樹徑60公分以上每棵6萬5000元，每次開挖2種各10棵，廖男等人朋分95萬元。

廖為應付楊姓業者挖樹需要，2014年9月底在鄉公所，剪貼偽造花蓮縣政府公函，楊發現公函係為水土保持用途，不能作為開挖九芎樹之用，需申請樹木移植證明書後才能開挖，要求提供相關公文。

同年10月初，廖再以剪貼及套印關防方式，偽造富里鄉公所農地住宅地竹木產出證明書，交給楊使用。楊隨即僱用4名工人挖取九芎樹，並以每棵9至15萬元不等價格販賣予園藝公司，期間共盜伐8棵九芎樹得手，後來因大雨沖毀道路、橋樑，楊才停止挖取。

經民眾檢舉後，檢警介入調查，花蓮高分院依違反違反森林法、偽造文書罪判廖男徒刑2年，緩刑3年，須支付50萬元給公庫。花蓮縣政府並將廖移送公懲會審理，公懲會認為廖除觸犯刑罰外，亦違反公務員服務法規定，廖行為已造成國有林地林木無法回復之損害，有懲戒之必要，判決撤職並停止任用一年。

(中時 )