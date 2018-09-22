新北後憲協勤大隊成軍 昔日鐵衛隊持續為社會盡心力

2018年09月22日 23:46 中時 陳俊雄

新北市長朱立倫22日主持新北市後備憲兵協勤大隊成立大會。（陳俊雄翻攝）

新北市後備憲兵協勤大隊22日上午正式成立，新北市長朱立倫與憲兵指揮部副參謀長陳致航上校、憲兵205指揮部李春友上校、新北市憲兵隊長李正義上校及新北市後備憲兵荷松協會理事長陳献楨一同觀看戰力展示操演，並向在場400位後備憲兵弟兄慰勞致意。

朱立倫表示，感謝後備憲兵弟兄，在民政局輔導下籌組協勤大隊，往後可協助國軍進行救災與災區警戒任務、支援災害防救演訓人力動員、以及協助警察進行治安維護等工作，在舉辦重大節日活動時，也可維護安全秩序，未來在新北市各個角落都可以看到後備憲兵的身影，讓民眾享有永續安定的社會秩序。

陳献楨指出，成立協勤大隊是後備憲兵共同的目標，為了今天的戰力展示，各分隊利用晚上時間加強練習了一個多月，在成立的前幾天更集合到市民廣場練習到晚上11點多，主要有儀隊的表演、協助警方維持交通手勢的訓練、以及災害防救人力動員的演訓等，希望透過平時的操練維繫後憲弟兄的士氣，並與市府各單位合作，建構更安全、讓民眾更安心的生活。

展演中最高齡的為78歲的後憲弟兄陳本聰，最年輕是35歲擔任值星官的洪嘉禧，另外還有2位曾經擔任過志願役的女性士官，一聽到學長們要成立協勤大隊馬上響應加入，為了要重拾服役時的身手，更定期參加協勤大隊的擒拿術、奪刀、奪槍、及防身術的自我訓練，為了就是要維持身手提供更好的協助。

曾在憲兵211營服役戍守總統府，現任新北市後憲荷松協會康樂部長邱俊達表示，今天的戰力展示重新進行儀隊演練，讓他回想起過去那段精實的訓練過程，臉上曬出的忠貞帶與挺拔的甲種服裝，都是榮譽的象徵。「一日憲兵，終身憲兵」的信念更是維繫後備憲兵弟兄情感的最大精神支柱，並維持自律的生活態度，展現憲兵的團隊紀律與應有風範。

民政局長江俊霆表示，除了後憲協勤大隊外，由憲兵退役弟兄所組成的後憲荷松協會，也對於社會公益的付出不遺餘力，每年定期探訪老榮民、關懷唐氏症患者、送愛心到育幼院、舉辦勞軍及捐血活動等，展現關懷弱勢、帶動社會關懷的溫情。

(中時 )