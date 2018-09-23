愛上性侵犯的這6年…一個女大生的沈痛告白

女大生的男友性侵其他女子遭判刑3年，女大生等了他3年卻換來再次背叛。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

當妳發現自己的男友竟然是性侵犯，而且遭到判刑、即將入獄，妳會怎麼做？一名女大生選擇了等待，男友坐牢3年，她沒有離去，對方出獄後繼續交往。但最後迎來的卻是男友再度「欺騙」，讓她感嘆浪費了6年青春，卻換來「有一就有二，狗改不了吃屎」的領悟。

一名網友在社群媒體《Dcard》發表文章《愛上性侵犯的這六年》，她表示自己經過了一年才走出傷痛，鼓起勇氣分享自己的故事，是要奉勸女性朋友，傻一次可以但別笨第二次。

女網友表示，前男友從高中起追求她3年，兩人上同一所大學也展開交往。交往兩年後，某日男友突然向她坦承，一年前的高中同學會後，他帶一位女同學回家喝酒講心事，女生醉倒了，他就和她發生了性關係。事後前男友吃上官司，依妨害性自主罪被判決3年有期徒刑。

前男友入獄3年期間，女網友每個月都會去看他一次，但她也幾乎天天以淚洗面，常常想是否自己不夠好，才會讓前男友出軌。同時還要面對朋友們的關心，只能以「到國外打工」來說謊應對。

後來女網友出社會了、前男友出獄了，他們繼續交往，但她仍都過著提心吊膽的生活，擔心是不是會有一樣的事情發生。結果女人的第六感是準確的，某晚前男友說要和男生朋友吃飯，她跟蹤了他，結果發現和他見面的是女生，而且前男友更摟了女生的腰，吻了那女生

當下女網友用手機傳了一句「分手吧」，她覺得自己浪費了6年的青春，後悔當初相信了他，更奉勸所有的女性朋友：「有一就有二，狗改不了吃屎」。

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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