蔡令怡太搶戲 宛如國民黨地下主席

2018年09月23日 00:01 中時電子報 吳美觀 、文/財訊雙週刊 高立南 編輯/、文/財訊雙週刊 高立南

八二三中南部大淹水，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡日前一席「老天有眼」的言論，引發失言爭議。事實上，外型及氣質有如「地方媽媽」的蔡令怡，在吳敦義政壇浮沉40載中，一直在幕後扮演重要輔佐角色，其有話直說的直率性格，與夫婿凡事力求謹慎持穩的行事作風，形成強烈對比與互補性，更成為吳敦義仕途一路順遂的「最佳副手」。

出身宜蘭縣壯圍鄉小漁村的蔡令怡，19歲就嫁給了吳敦義。儘管蔡令怡曾說，她這一生最討厭政治，但卻偏偏嫁給了一個「政治狂」，在吳敦義每個從政歷程，蔡都一路緊緊跟隨。

吳敦義從政路最佳幫手 鷹派個性與吳成強烈對比

為了夫婿的政治前途，她不僅勤讀書、苦學英文，早年吳敦義擔任高雄市長時，蔡令怡更時常在官邸親自下廚，宴請地方里長伯、媒體記者等。私底下，她更積極與各路「官夫人」維持人脈關係，替丈夫的官途鋪路，這使得向來不擅人和的吳敦義，逐漸受到重用，之後一路攀上行政院長及副總統高位。

有別於以往國民黨官夫人重排場，總是穿著珠光寶氣的形象，蔡令怡則像是一般家庭主婦，與她接觸過的人都會稱讚她親和力十足。不僅如此，蔡令怡更相當熱中與基層民眾相處，勤跑紅白帖，並積極參與黨內婦女活動，在地方組織運作上，彌補了吳敦義的不足。

只不過，在政治上，蔡令怡並不是溫良恭儉讓的「賢妻良母」，常常是主戰的鷹派，個性不沾鍋的吳敦義則是屬於主和派。例如，去年國民黨主席改選，當時原本吳敦義對於是否出馬角逐挑戰尋求連任主席的洪秀柱，一直躊躇猶豫拿不定主意，直到某次台泥已故前董事長辜成允邀約好友的餐會上，面對友人在席間一再勸進，吳還是不願意表態鬆口，蔡令怡則強力主張吳出馬，才終於讓丈夫下定參選決心。

黨魁一役中，蔡令怡許多細節都親力而為，包括如何鬆動傳統挺洪的黃復興軍系勢力，及與媒體記者們閒話家常，談論煮牛肉麵、包水餃等拿手菜的心得，甚至是如何DIY調製化妝品等，都可以看見蔡令怡的絕佳公關能力。

更引人側目的是，吳敦義接任主席後不久，蔡令怡還被目睹帶著風水師到黨中央，之後蔡親自坐鎮指揮工作人員調整黨部一樓大廳的擺設位置，重新設計黨中央大門的出入設計及燈光投射，力求替夫婿「改運」。

面對年底選舉，蔡令怡則是大動作領軍，主導成立「藍天志工團」，親自掛名「全國輔導委員會總召集人」，到全國各地授旗、替黨籍縣市長候選人站台輔選造勢。

一位參與藍天志工團運作的親吳人士坦言，「藍天志工團」的最終任務，就是要扮演年底選後，吳敦義挑戰黨內2020年總統大位的「禁衛軍」角色，因此，包括各縣市支團團長人選，都須經過蔡令怡親自挑選，招攬團員目標則是每一縣市以1000人為最低標準，每一個村里投開票所至少都要有一位「自己人」，全國以2萬名志工為目標。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】延伸閱讀：

(中時電子報)