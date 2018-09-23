超實用去除異味密技 烤肉味、火鍋味全消失

國健署呼籲，烤肉時勿大開「吃」戒，多攝取蔬菜，以白肉取代紅肉，拒吃烤焦食物。（本報資料照）

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中時電子報
／綜合報導

提到中秋節不少人會想到烤肉，但烤肉後頭髮和身上總是沾滿油煙和食品的味道，如果這時候緊接著還有其他行程，不免就令人有點尷尬，因此如何緊急去除身上異味就相當重要，根據Sunday KISS報導整理出了七大密技，讓大家可以急救去除衣物異味方法。

一、衣物除臭噴霧

市面上都有販售一些除臭噴霧，只要在有異味的衣服上噴幾下，便能立即消除火鍋及燒烤等異味，因此建議可以隨身攜帶以備不時之需。不想買市售的除臭噴霧，也能在開水裡加幾滴檸檬汁在倒入噴霧器鐘即可。

二、爽身粉

爽身粉是強勁的吸濕物料，若是在衣物上灑上少許爽身粉，就能將臭味及濕氣轉移到爽身粉上輕鬆去異味，若是沒有爽身粉也可用蜜粉替代。

三、濕紙巾

用濕紙巾輕輕擦拭衣物表面，能把部分附著在衣物表面的湯汁或微細氣味粒子帶走，從而減輕難聞氣味的程度，如果用香味濕紙巾的話效果更好。

四、抖動衣服

吃完烤肉或火鍋後，可以把外套抖一抖把味道消散掉。

五、吹風機

用吹風機吹衣服的原理跟抖動衣物是一樣的，吹風機的大風速能更有效地透過空氣流動帶走異味。

六、水蒸氣

洗澡後立刻把衣服掛到浴室，過10-15分鐘後再把衣服拿到通風處，就可利用水蒸氣蒸發的時候把衣物纖維上的氣味粒子一併帶走。

七、熨斗

把一條乾淨的毛巾弄濕後擰乾，在平放到衣物上面，熨斗隔著濕毛巾熨過衣服後，異味便會轉移到毛巾上。

(中時電子報)

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