大陸優勢武器拼外銷 6家國防工業廠商聯手進軍南非防務展

2018年09月23日 00:52 中時電子報 喻華德

據大陸《人民網》21日報導，中國大陸國防科工局組織6家國防工業公司以「中國防務」國家展團形式，參展19日開幕的「第十屆非洲航太與防務展」（簡稱南非防務展），推動大陸國防工業優勢裝備「走出去」。

圖為中船重工工作人員為外國觀眾講解et52c反潛魚雷性能。（圖/中新社）

在總面積近500平方公尺的「中國防務」展區，中國精密機械進出口有限公司、中航技進出口有限責任公司、中國船舶工業貿易有限公司、中國船舶重工國際貿易有限公司、中電科技國際貿易有限公司、中國京安進出口公司等6家軍貿公司，以實物、模型、展板、影片等方式，向觀眾展示飛彈武器系統、艦艇、軍機、無人機、雷達、陸軍裝備、艦載武器裝備系統、電子設備等多種產品，展品涵蓋海陸空三軍裝備，展現了大陸企業在武器系統方面的研發生產能力。

圖為俄羅斯兩款新型步槍osv-96、vks此次防務展亮相。（圖/中新社）

中國精密機械進出口有限公司在重點展示明星防務產品FD-2000長程防空飛彈武器系統和CM-302超音速巡航飛彈武器系統的同時，結合非洲市場需求熱點，針對性地展示了小型化、易操作易維護的精確導引武器系統，包括QW-2肩扛導彈、FL-2000C小彈裝車、FK-1000彈砲一體化武器系統等防空產品﹔CM-501GA多用途對地打擊武器系統、GAM-100紅外成像導引反裝甲飛彈等對地打擊產品﹔C704小型亞音速攻船飛彈、CM-302等攻船飛彈﹔以及LD-2/JSG100低空補盲雷達和RDN-1000空中圍欄反無人機系統等電子資訊產品。

圖為中國京安淨出口公司的cs/lr4a 7.62*51公釐高精度狙擊步槍。(圖/中新社)

中航技進出口有限責任公司重點展示了中小型中低空多用途旋翼無人機，以及無人機直升機聯合作戰方案。

中國船舶工業貿易有限公司重點展示了出口多個國家的1500噸/1000噸/600噸/300噸系列海巡船等全體系公務執法產品，多型巡防艦，綜合后勤支援系統及艦船武器和電子系統。同時還展示了以船廠升級改造、海軍基地建設為主的海外工程承包能力以及多型柴油發電機組、船用設備、盾構機等民用產品。

中國船舶重工國際貿易有限公司重點展示了多型傳統動力潛艦、巡防艦、近海巡邏艦、飛彈快艇，JARI-USV多用途無人作戰艇，各種應急裝備、C4ISR系統、VTS系統、海岸警戒探測系統、反恐及安防裝備等陸上產品﹔以及各種魚雷、潛艦模擬器、水雷等水中兵器。

中電科技國際貿易有限公司重點展示了防空指揮自動化系統、防空系統、車載通信對抗系統、無人機反制系統、模擬訓練系統等系統類產品，以及ZDK-06預警機、SLC-7L波段三坐標警戒雷達、SLC-2E武器定位雷達、YLC-8B UHF波段機動式預警相位陣列雷達、JY-26長程對空警戒引導雷達、浮空氣球、無人艇等典型裝備。

中國京安進出口公司CS/LM12型7.62×51公釐旋轉機槍、CS/LR4A型7.62×51公釐高精度狙擊步槍以及適用於在山地、叢林、岸灘、沼澤等特殊地域的8×8輕型全地形車。

「中國防務」的亮相引起參展各國政府高層、軍方、專家以及參展商的廣泛關注。大批參觀者在FD-2000長程防空飛彈武器系統、MRTV多用途三體巡防艦、1500噸近海巡邏艦、JARI-USV多用途無人作戰艇、中小型中低空多用途旋翼無人機、8×8輕型全地形車等產品前，興致勃勃駐足觀看，熱議「中國製造」和「中國創造」。展覽期間，中國大陸展團還將組織與觀眾互動交流，與相關國家展開軍武外銷洽談。

非洲航太與防務展簡稱南非防務展，創辦於2000年，每兩年舉辦一屆，是目前非洲規模最大的防務工業展覽，集中展示軍用裝備、警用裝備、民用航空裝備、人道主義救援和災害管理設備等。本屆展覽吸引了美國洛馬公司、波音公司，俄羅斯國防產品出口公司，法國空巴集團等來自37個國家和地區的300多家企業參展。

(中時電子報)