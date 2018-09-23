搭上宮廷劇熱潮 侯漢廷絕食中變身古裝幽默諷刺「朝政」

在中選會門口絕食中的侯漢廷，變身古裝回到明朝借古諷今，諷刺蔡政府的諸般亂象。（圖/翻攝海峽衛視《遠山看海峽》節目影片）

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中時電子報

昨（22）日，第3屆唐獎永續發展獎得主、氣候變遷權威詹姆士．漢森（James E. Hansen）至中選會絕食現場探視領銜人黃士修與絕食中的侯漢廷等人，以行動表達力挺「以核養綠」公投。漢森說：「這張圖表讓你來對抗你的政府！」圖表指出核能、再生能源並用，用來取代石化燃料，才是真正的國際趨勢。除此之外，絕食中的侯漢廷仍然繼續錄製與《海峽衛視》合作的節目《遠山看海峽》，昨晚播出的第90集節目是在中選會絕食現場穿上古裝變身回明朝錄製，黃士修也客串演出。

影片開頭以「吾皇謙卑、謙卑、再謙卑」，諷刺蔡英文在競選時的話。接著以黃士修所飾演的奸臣向皇上提議，施政重點在「讓百姓知曉聖意、執行聖意」，

巧妙連結「轉行朕意」、「黨產會」、「畜轉會」，針砭蔡政府執政亂象，並指出民進黨鬥爭國民黨新北市長參選人侯友宜。另外，除了設立沒有法源的「黑機關」之外，也針砭大量晉用「皇親國戚」破壞政府體制的亂象。

接著以「王法就是王家的法」，針砭中選會拒收「以核養綠」公投連署書再送件事件，以「朕不准的公投，百姓也不准」，巧妙地涵蓋包含多個不符合執政黨意識形態的公投案，最後並虛擬中選會欲將絕食者趕走遭大臣反對，皇帝以「都是假新聞，不利於朕的都是假新聞！」，諷刺蔡政府引發的「假新聞」爭議。

影片最後以「整肅異己、迫害忠良、管制言論、任用親信、遠離賢能」作為朝政總結，忠臣詢問皇上「要把國家搞到什麼地步啊？」皇上以「因為國家就是我家」作為結尾，侯漢廷以幽默的手法借古諷今，短短三分鐘的影片徹底針砭了蔡政府的各種執政亂象。

侯漢廷截至發稿時間為止，已絕食84小時。

(中時電子報)

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