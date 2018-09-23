KIMIKO一張圖秀好身材 「全身83％肌肉量」打爆館長

KIMIKO驚人肌肉量，連館長也佩服不已。(取自YouTube)

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中時電子報
面對網友質疑，KIMIKO正面回應。(取自KIMIKO臉書)
館長直播談KIMIKO。
知名舞蹈老師KIMIKO。(本報系資料照)

KIMIKO（林睿君）除了是A咖明星們的御用舞蹈老師，更因為擁有火辣S型好身材，讓她迅速在演藝圈竄紅，臉書吸引超過55萬粉絲追隨，夢想跟KIMIKO一樣練出好身材。只是她近日卻因為一張含有自己身體組成分析數據的辣照惹議，連健身界名人館長(陳之漢)也在直播中諷刺說：「我敢跟大家講，她的肌肉量屌打95%的男性！」

KIMIKO日前在臉書公布自己身體組成分析數據，體重56.9公斤、肌肉量47.1公斤、體脂肪10.6公斤、身體水份34.1公斤，完美好身材讓她也不禁得意稱「就跟你說真的有夠水」。

只是就有不少網友發現這數據似乎有些怪怪的，「這種體型57公斤有47公斤的肌肉重，要不報名金氏世界紀錄」、「全身83%的肌肉量？」、「肌肉量+脂肪量就大於體重了，好神奇！怎麼辦到的？」

連館長也被KIMIKO擁有47.1公斤的肌肉量驚呆，在直播中表示自己練健美的全盛時期，體重120公斤肌肉量也只達到57公斤，大讚KIMIKO非常厲害，體重56.9公斤竟能有如此驚人的肌肉量，約莫佔全身83%，肌肉百分比屌打全世界所有健美選手！

即便網友質疑聲浪宛如海嘯般兇猛，KIMIKO臉書早前仍對此大方回應，疑似是測量儀器出現問題讓她背黑鍋，「看來這台機器量出來的數據的確讓大家都微笑了」，強調數據只是參考，健康才是最重要。

(中時電子報)

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