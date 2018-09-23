女籃》公益活動指導小朋友 文祺：回憶熱愛籃球的初心

電信女籃隊(前排藍衣者)透過中華電信、中華電信基金會舉辦的公益活動、前進澎湖，透過和小朋友的互動，讓球員找回打籃球的初衷。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／澎湖報導

WSBL電信女籃隊透過母企業中華電信、中華電信基金會的「愛與關懷巡迴公益活動」，在中秋連假的周末，再度前往澎湖與當地學子透過籃球互動，不但可以培養默契，也讓球員們重溫熱愛籃球的初心。

今年重新披上電信女籃球衣的「籃球精靈」文祺，成為球隊在第14季WSBL拚戰的戰力，也跟著球隊一起到澎湖，她表示：「可以看到新的小球苗、讓更多人認識女籃挺不錯的，和這些學生的互動，也讓我想起在七賢國中打球的時光。」

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文祺露出虎牙、笑著說：「其實要指導小朋友還真不簡單，有些動作可能我已經做到習以為常、得心應手，但是他們沒辦法理解，我就要思考如何用更口語的方式讓他們明白，自己都會在腦海裡先想過一遍，簡直比打球還難！」

小朋友穿著過大的球衣，讓電信女籃隊球員相當好奇，也覺得很有趣。(陳筱琳攝)

身為WSBL元老級球員，也是國內女籃西進挑戰WCBA的第三人，文祺透露環境真的不一樣了，「以前一季最多1、2位台灣女籃好手到大陸打拚，如今改制後，新球季一口氣有12人在WCBA奮鬥，蠻替她們開心的，這對實力是很大的肯定、鼓勵，這麼多人去也能提升國內籃球技術，也是很好的事情。」

電信女籃新任教練黃曉潔，認為全隊透過一起參與公益活動，不但有意義、也能多點時間大家一起相處，培養感情、默契，重返電信懷抱的文祺補充：「重回老東家期待感當然大，不過球隊陣容也有變化，會努力和隊有磨合新東西、短時間內還要做更多準備，希望能在新球季好好貢獻自己的能力。」

(中時電子報)

電信女籃球員黃湘婷(左)仔細指導學員動作。(陳筱琳攝)

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