華陰街慶中秋！名模走秀、親子同樂品文創

2018年09月23日 03:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中秋連假何處去？9/22～9/24來台北後火車站的「華陰街」走走吧！大玩DIY秀創意、採買潮流與時尚，活動現場除了有商圈店家共同推出的商品特賣優惠外，還有999元中秋福袋好康。好吃好玩還好看，讓大家享受前所未有的親子樂趣！

一早就很多家長帶著孩子來到台北市華陰街徒步區商圈，等著參加現場的親子活動！主辦單位還邀請了名模姚采穎帶領學生一起走秀，展現了商圈的時尚品味。這次購物季的活動內容精彩有趣，打卡拍照上傳就可以拿到超級卡哇伊的限量歡喜熊小扇。另讓你目不暇給的生活文創市集以及精采的舞台活動讓人好心動。

台北市商業處表示，華陰商圈是本市一只皮箱創業的發源地，飾品、化妝品、服飾、皮箱等商品類別豐富多元，有台北市最大平面百貨的稱號，更是時下年輕人創業尋寶的貨源基地。今年，華陰街徒步區發展協會持續舉辦「華陰街徒步區歡喜熊購物季」活動，正為了打造「歡樂購物」的商圈品牌形象。

另外台北市華陰街徒步區發展協會李永進理事長表示，華陰街一直是許多人逛街購物的好地方，為了提升購物體驗，協會近年充份運用台北市商業處的輔導資源，為懷舊商圈注入新的活力，透過「華陰街徒步區歡喜熊購物季」的舉辦，除了延續去年熱潮，也希望將來可以擴大商圈之間的活動連結，讓火車站後面成為一個超大的購物天堂。

今年的購物季活動除了生活文創市集及精采的舞台表演、街頭藝人聯合展演外，「小熊媽媽親子拼豆DIY活動」、「歡喜熊親子彩繪DIY」、「歡喜熊互動打卡」、「氣球達人」、「歡喜熊見面會」等一系列的體驗活動更是中秋假期親子互動的最佳首選！

(中時電子報)