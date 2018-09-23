中華電信有心回饋 盼帶動女籃可看性

2018年09月23日 03:51 中時電子報 陳筱琳 ／澎湖報導 ／澎湖報導

中華電信、中華電信基金會與電信女籃隊每年透過「愛與關懷巡迴公益活動」，同心協力推廣籃球活動，截至今年已經持續8年，並且從2014年開始在澎湖舉辦了三次公益盃三對三鬥牛賽，中華電信基金會副執行長高世威透露，因為自己也是澎湖出身，能夠透過這樣的活動，讓年輕學子也能被看見潛力，為他們製造舞台，可以藉由籃球讓人生有更多不同選擇。

高世威指出，清楚澎湖比較缺乏資源，也很少有球探回到這裡來挖掘璞玉，「電信能到這裡辦籃球相關活動，也算是扮演了球探的角色，當地球員在場上位勝利努力、或是在基層訓練站接受指導時，球團也能觀察有無值得培養的新血。」

例如今年暑假過後，就要展開大學新鮮人生活的台師大競技系學生兼女籃隊成員林釵娟，就是在國中時、於電信2014年的公益活動被看見，因此到新北南山高中獲得在HBL舞台亮相、成長的機會，高世威說：「假如每隔兩、三年都能發掘一位像釵娟這樣的好手，澎湖的孩子們就會知道，籃球也是另一條出路。」

不只發掘人才，高世威更希望藉由中華電信、中華電信基金會及電信女籃的行動拋磚引玉，吸引更多投注資源支持女籃，讓女籃延續去年世大運帶來的人氣，未來也能進入賣票、甚至一票難求的盛況，「很多想法都有跟籃協反應，售票可能是靠近中期的目標，目前比較著重在如何安排賽程，透過更多包裝來提升女籃賽是可看性，讓更多球迷進場支持WSBL。」

(中時電子報)