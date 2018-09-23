「誠品信義書物市集」登場！料理書實用也吸睛

「誠品信義書物市集」登場！15萬件優質好物1折起。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

中秋連假何處去？匯集15萬件書籍與質感好物的「2018誠品信義店書物市集」推出多重優惠，其中料理書實用也吸睛！另誠品信義目前正在展出「金氏徹平-浪漫的羈絆」特展，近五米高的巨型身影出沒，吸引許多人的目光！看書也看展，用豐富藝文為2018中秋增添美好回憶！

烹調沒有想像中困難，又療癒身心，今年「誠品信義書物市集」邀您邁出第一步。英國型男名廚傑米‧奧利佛的暢銷套書《15分鐘上菜》和《30分鐘上菜》66折，50道精心搭配好的美味料理食譜一目了然，不論廚房新手或老手皆適用。想自己做甜點，鉅作《法國7大甜點師烘焙祕技全書也有優惠。

180道經典創意甜點，殿堂級大師夢幻逸作+獨門技法，不藏私完全圖解親授！》，匯集法國7大殿堂級名師1200張精美成品圖和步驟圖，不必花大錢出國學藝就能學遍世界頂尖甜點名師技法。即日起登場，最低1折起，邀您在9/30前趕快來挖寶！除中文書超優惠，暢銷史奴比電影書、日本質感文具品牌MARK’S的印章組也有銅板價。

傑米‧奧利佛的暢銷套書《15分鐘上菜》（左）、限量單本66折的《法國7大甜點師烘焙祕技全書：180道經典創意甜點，殿堂級大師夢幻逸作+獨門技法，不藏私完全圖解親授！》（右）。（誠品提供）

實在不想下廚，那就舒心閱讀美食吧！跟著旅遊作家韓良憶推薦的《全世界最好吃的書：餵養你的美食靈魂》、或者走訪《東京品酒私藏散策：極選推薦超過110家東京各類品酒美食餐廳》，為生活憑添許多樂趣。

除療癒料理，質感配件也有優惠！另誠品信義店目前正在展出「金氏徹平-浪漫的羈絆」特展，日本極富盛名的藝術家金氏徹平拆解、拼貼《七龍珠》、《美少女戰士》等將近百頂經典動漫人物的頭髮，成為造型獨特的毛怪，在誠品信義店一樓以近五米高的巨型身影出沒，吸引許多人的目光，來尋好物挖寶，同時看展、拓展藝術視野，享受悠閒文化之旅！

(中時電子報)

日本職人簡約質感品牌野田琺瑯、kaico等多樣廚房用品千元有找，圖為kaico Coffee Pot。（誠品提供）

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