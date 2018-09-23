初秋品【三國】！揭秘「扶不起的阿斗」怎成關鍵人物？

2018年09月23日 05:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

大江東去，浪淘盡，千古風流人物！秋高氣爽看戲趣！看兵法、看英雄、也看人性！從歌舞遙想草船借箭、諸葛亮借東風！國光劇團特別在台灣戲曲中心大表演廳推出秋季公演【三國】專場，「扶不起的阿斗」竟然隱身幕後成為關鍵人物，三天三場演出劇情倒轉，從阿斗降魏回到吳蜀聯盟與赤壁之戰，讓觀眾深刻體會蜀漢亡國的感慨。

【勇救阿斗】【阿斗亡蜀】

《長坂坡》趙雲(王逸蛟)。（國立傳統藝術中心提供）

《長坂坡》《漢津口》《江油關》《哭祖廟》

本場演出並不會有蜀漢後主劉禪阿斗現身，然而阿斗卻是幕後最關鍵的人物，四齣折子戲前兩齣《長坂坡》《漢津口》是「勇救阿斗」，後兩齣《江油關》《哭祖廟》則是以蜀漢末年「阿斗亡蜀」為故事背景，都是近年罕見演出的珍貴劇目。

《長坂坡》即趙子龍救主故事，阿斗只是個襁褓中的嬰兒，本次演出精彩的「抓帔、掩井」段落，由中生代武生王逸蛟飾演趙雲、青衣劉珈后飾演麋夫人。《漢津口》演繹關羽馳援劉備擊退曹操，為「紅生」重要劇目，由武生戴立吾主演。

《周瑜歸天》張飛(劉育志)。（國立傳統藝術中心提供）

《草船借箭》《借東風》《周瑜歸天》《臥龍弔孝》

【瑜亮鬥智】的傳統演法大多先安排周瑜設宴款待劉備索討荊州的《黃鶴樓》，此次國光藝術總監王安祈別出心裁，安排《草船借箭、魯肅繳令》，由資深女老生王鶯驊飾演諸葛亮，帶領青年老生蔡傑夫飾演魯肅、青年小生林璟辰飾演周瑜。膾炙人口的經典唱功老戲《借東風》由女老生鄒慈愛主演諸葛亮。武戲《周瑜歸天》由青年武生黃鈞威主演周瑜、青年淨角劉育志主演張飛。《臥龍弔孝》為言（菊朋）派老生唱功名作，由女老生劉化蒂主演諸葛亮。

《龍鳳呈祥》喬玄(唐文華)。（國立傳統藝術中心提供）

李家德《戰冀州》 唐文華《龍鳳呈祥》一趕二

《戰冀州》敘述三國名將馬超為報父仇與曹操激戰，攻破冀州，卻誤信楊阜詐降之計，導致妻兒慘死，終而敗走漢中投奔張魯。這齣戲是長靠武生重要劇目，由青年武生李家德主演，天津武生名家閻邦建老師親授。

《龍鳳呈祥》為劉備過江與東吳孫尚香結親的故事，由當家老生唐文華「一趕二」前後分飾喬國老與魯肅，一等青衣劉海苑飾演孫尚香。藝術總監王安祈表示：《龍鳳呈祥》雖是孫劉兩家結盟，私底下卻暗潮洶湧，觀眾如果對照前一天的《周瑜歸天》、《臥龍弔孝》，以及「阿斗亡蜀」的《江油關》《哭祖廟》，將更能引發成敗興亡的唏噓感慨。

三天演出分別是：10月5日週五晚場19:30《長坂坡》《漢津口》《江油關》《哭祖廟》，10月6日週六午場14:30《草船借箭》《借東風》《周瑜歸天》《臥龍弔孝》，10月7日週日午場14:30《戰冀州》《龍鳳呈祥》。

(中時電子報)