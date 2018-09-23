全台首例！萬噸再生水鳳山水資中心啟用

2018年09月23日 05:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

環境永續、資源再利用！國內首座萬噸級再生水廠－高雄鳳山廠於22日落成啟用，每日供應臨海工業區2.5萬噸再生水，至108年8月第二期完工，供應量更達每天4.5萬噸，透過再生水與自來水雙水源供應方式，提高臨海工業區用水穩定度，促進高雄地區產業發展。

鳳山再生水廠由經濟部、內政部及高雄市政府於102年11月30日共同推動興建，歷經4年半完工，為全國首創的大型再生水廠，成為政府穩定供水政策的關鍵里程碑。

經濟部水利署表示，隨著氣候變遷及極端氣候的影響，為穩定國內用水需求，傳統水源、再生水及伏流水等多元水源供應方式為政府穩定供水重要策略之一，其中再生水屬於常態性供水水源。

除鳳山再生水廠外，行政院核定之「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」及「前瞻基礎建設計畫－水環境建設(水與發展)－再生水工程推動計畫」中，共有6座再生水示範案亦積極推動中各示範案陸續完工後，預計112年將可增加每日30.1萬噸再生水，有效減緩臺中、臺南及高雄等地區傳統水資源開發及調度壓力。

水利署並已評估公共污水處理廠相關潛勢開發廠址，將滾動檢討各地區產業用水需求及區域水資源發展情勢，與內政部及地方政府合作，透過政府興辦或媒合民間自提方案逐步推動，預期可促使國內再生水產業蓬勃發展，潛在商機超過新台幣1,000億元。

(中時電子報)