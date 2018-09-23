文青咖啡正夯！「冰老闆娘特調」酸甜憶電影

2018年09月23日 06:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

改編作家九把刀小說同名電影《等一個人咖啡》2014年上映，電影中訴說的等待、詮釋愛情動人心弦，另劇情中的美食、咖啡也讓老饕心動！然真實世界中的確有同名的咖啡品牌，近來進駐台北101，其中店內的人氣商品「冰老闆娘特調」酸酸甜甜也受文青喜愛。

等一個人咖啡101店內明亮舒適，天花板更有鏡面設計，讓空間更顯寬敞。（等一個人咖啡 提供）

「等一個人咖啡」自7月底於台北101開幕後，已有大批民眾慕名而來，其中不乏許多網紅和來自馬來西亞、香港的遊客。除了店名吸睛，店內更主打精心研發的特製餐飲，「冰老闆娘特調」的獨特口感甚至吸引連鎖超商跟風推出類似的咖啡飲品。

坐落在高調的101大樓，等一個人咖啡的位置可是低調許多。穿梭於四樓的奢華名店之間，得隨著角落的燈箱轉入一道小門，才能發現藏身其中、與「獨一文創」共享空間的店面。，該店試圖在繁華之中打造寧靜的氛圍，讓遊客或逛街的民眾都能有個自在的休憩之處。內部也採用天花板挑高與鋪設鏡面的設計，以減低顧客的壓迫感。

店內的人氣商品「冰老闆娘特調」由餐飲團隊獨家研發，在咖啡中加入手工現煮的黑糖與檸檬，酸酸甜甜的好口感不僅反映在銷量上，更讓連鎖超商跟進、搶推西西里檸檬咖啡。

「低卡煙燻牛肉胡麻醬沙拉」選用鮮嫩燻牛肉，佐以特製低卡焙煎胡麻醬。（等一個人咖啡 提供）

另外，101店也特別祭出限定餐點，包括熱銷飲品「101的秘密」，香濃咖啡中飄出淡淡的可可與奶酒香，口感極富層次﹔「奶與蜜」則有微微柑橘味，並搭配蜜香與咖啡的特調，喝起來清爽。輕食部分也有「低卡煙燻牛肉胡麻醬沙拉」等眾多健康無負擔的選擇。

「等一個人咖啡」也在九月底進駐嘉義「承億小鎮慢讀」書店，木製長吧台上擺滿了書籍，是店內特色之一（等一個人咖啡 提供）

此外，以書店與咖啡廳結合的複合式經營模式掀起熱潮，讓「咖啡加閱讀」成為時下最夯的休閒之一。但這種情調可不只有都市鬧區獨享，台灣本土經營的「等一個人咖啡」也在九月底進駐嘉義「承億小鎮慢讀」書店，不僅讓民眾與遊客能一享在地的書香與咖啡香，更為小鎮增添了一股新風貌。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)