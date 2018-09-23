9／23三大報頭條要聞

2018年09月23日 07:29 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●梵蒂岡22日宣布，已與大陸就「主教任命」問題簽署歷史性「臨時性協議」。根據協議，教宗方濟各承認7名北京官派主教神職合法性，聲明未公布細節，但先前據教廷人士透露，梵蒂岡將在大陸主教任命上有發言權，且教宗擁最終否決權，還有報導指，大陸將首次承認教宗天主教領袖地位。

●前天助紅襪隊完成美聯東區3連霸、大洗香檳浴，台灣「海嘯哥」林子偉，昨對印地安人隊再接再厲，不但在平手時擊出致勝安打，9局上還揮出生涯首轟，成為繼郭泓志、胡金龍之後，第3位在大聯盟轟出全壘打的台灣人。終場紅襪以7比5勝出，單季105勝則追平隊史最高紀錄。

●年底選戰逼近，但民進黨從水災、雲豹甲車到日本風災、一個外交官之死到促轉會事件，一波未平一波又起，讓民進黨選情再度受到衝擊，其中，被民進黨視為領頭羊的新北市，更是雪上加霜；民進黨內一位操盤人士感慨表示，「促轉會事件後，侯友宜有如披上了鐵布衫，民進黨再拿一堆議題打侯，選民應該很難再相信。」

●年底選情民進黨陷入困境，執政的高雄市、台中市都面臨被對手差距拉近的窘境，黨內人士憂心，這兩縣市沒有領先10％以上都有危機，也會影響議員選情。

◎旺報

●國民黨22日晚間舉辦台商秋節聯誼，針對領用居住證可能被限縮公民權，台企聯榮譽會長張漢文受訪時表示，限縮公民權對台商是非常大的刺激，台商辛苦打拚也是賺錢回台灣，蔡政府做法「講不通」、不切實際；蘇州竹原科技董事長陳祖望則痛批，台商現在心中只有「憤怒、辛酸、不解」6字，蔡政府不幫忙也就算了，還汙名化台商，實在莫名其妙。

●為反制大陸推動港澳台居民居住證，台灣擬修法限縮申領居住證者的公民權，引發多位台商不滿。據《旺報》掌握，多位台商找國民黨立委蔣萬安陳情，21日下午在立法院召開協調會，雖然陸委會派出代表表示暫時不會有動作，但台商擔心執政黨「硬幹修法」，影響攸關180萬在陸台胞權利，有台商不滿表示，若政府硬幹，「絕對會用選票反映意見」。

●就在大陸和梵蒂岡簽署主教任命協議之際，大陸國務委員兼外交部長王毅當地時間21日在多明尼加表示，多國與「破壞台海現狀的台灣當局」斷絕關係、劃清界限，是在維護「一個中國」的國際共識，也為台海的和平發揮了積極作用。王毅還稱，目前在台灣執政的是一個「沒有放棄台獨主張的政治勢力」，恰恰是「民進黨的所作所為，正在破壞兩岸同屬一個國家、兩岸關係不是國與國關係的現狀」。

●白哈巴邊防連駐紮地位於新疆阿勒泰地區，56年來都駐守在阿爾泰山深處的貧困小村，崗位處在大陸極邊境，素有「西北第一哨」之稱。白哈巴村是大陸最西北方的村落，10月開始就是冬天，最冷能到零下50度。在如此氣候條件下，白哈巴邊防連不只努力維繫疆界安全，還解決當地民眾的各種民生難題，因此被當地各民族親切地稱為「連政府」。

◎工商時報

●美股勁揚，台股上周五（21日）也大漲141點，有效化解中秋變盤疑慮，市場抱股過節信心高漲，成交量也大幅回升至1,559億元水準。正所謂「量先價行」，包括中信金、中鋼等15檔法人加持股，上周量能明顯升溫，三大法人積極加碼，頗有卡位連假後行情味道。

●前年十月美國總統大選期間，日本出版界發行了四十多本有關川普的書，有一本名為「崩壞的美國：川普若當總統，世界將瘋狂」，真先知也。川普兩年來四處點火，一下惹毛了英國、一下子激怒了德國，前人談好的協議他說廢就廢，實施多年的協定他說改就改，近期更以發動貿易戰為樂事，其瘋狂令人頭痛不已。

●工總理事長王文淵10月1日將以「台灣問題的根源在經濟」為主軸，「鼓舞內、外資台灣投資，再造台灣成長新動能」的基調，當面向行政院長賴清德提出8大訴求，包括改善投資環境、以「2050」替代「2025」重新規畫能源政策，以及建構「全球市場」與「兩岸經貿」並重的策略等。

●台灣現在需要的是多一點經濟、少一點政治，企業界更盼政府能夠「扛起責任、挺起肩膀！」那麼，誰也唱衰不了台灣！

(中時電子報)