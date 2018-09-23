高雄》想翻盤？他分析韓國瑜要當選必須拿下這幾區

國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長一役，國民黨參選人韓國瑜的支持度與民進黨參選人陳其邁持續拉鋸，外界高度關注是否有翻盤的可能。有網友認為，韓若要贏大高雄。左營楠梓、路竹岡山、鳳山一定要贏，「否則高雄要翻盤很難」。

韓國瑜人氣居高不下，高雄美濃區昨成立韓國瑜之友會，湧進逾2千位支持者，國民黨智庫召集人林郁方在臉書表示，他開始相信韓國瑜會當選。此外，網友近日瘋狂討論高雄選情，分析高雄這次能否翻盤。

有名網友在PTT發文指出，韓國瑜點出高雄的問題雖直接且讓人難受，但卻不是一句空話。他說不確定韓國瑜能否解決高雄問題，畢竟積弊日深，如七年之病而求三年之艾，真的很困難，「但是韓國瑜有那顆心，他願意正視高雄的問題」。該網友說若是高雄人，可以去看陳其邁的政見以及韓國瑜的政見，「在這網路世代，訊息的交流快速且立即，改變故有的思維，誰說高雄一定就是民進黨的鐵票區？」

不過有名網友點出，要討論高雄會不會翻盤，不如先攤開高雄地圖，看看韓國瑜要贏高雄，那哪幾個區他會贏。該網友說韓國瑜能贏高雄哪幾個區，總不會說那瑪夏大贏，但其他區都小輸，然後贏下大高雄。該網友認為，左營楠梓必須拿下，路竹岡山也一定得拿下，而鳳山必須要拿下、三軍官校所在地必須贏。

該網友直言，韓國瑜要贏大高雄，上述幾個地方都要贏，否則高雄要翻盤很難。

對於該網友的分析，網友則回應「我覺得關鍵是北漂票」、「我覺得韓國瑜民調沒有領先5%都算滿危險的」、「市區左楠、前新苓和鼓山要贏多一點，三民、前鎮小港輸少一點，縣區岡山、鳳山、大寮要努力」、「看到高雄馬路的大洞，高雄應該會覺醒」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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