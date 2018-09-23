女警出軌累犯 專吃警界同事

2018年09月23日 08:05 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

南部地區已婚陳姓女警多次出軌被抓包，對象還都是警察同仁！陳女6年前先是與同事A男不倫，去年又與偷吃同事B男，陳夫一再原諒妻子，卻發現陳女仍與B男藕斷絲連，怒不可遏離婚，並提告向B男求償200萬違約金。

判決書指出，陳夫去年5月發現妻子與B男互傳曖昧簡訊，陳女經丈夫質問，坦承與同事B男有不正當關係，陳夫找B男談判，B男賠償70萬和解金，並承諾不再與陳女聯絡，否則願陪違約金200萬元。沒想到3個月後，陳夫查看妻子手機，又發現她與B男互傳鹹濕簡訊，B男甚至主動傳值班表，2人相約摩鐵幽會。

陳夫再度被扣上綠帽子頓時氣炸，以B男違反和解書中，不得「主動」聯絡陳女條例為由，要求他賠償違約金200萬元。B男則辯稱，談判當晚看到陳女被丈夫毆打成傷，再加上陳女以死相逼，他才不得已簽下和解書。再者事後是陳女「主動」聯絡他，B男認為這不算違反和解書條例。

B男再供稱，陳夫7月間傳訊給他，表示「離婚協議書早就簽好，這幾天要去戶政辦理」等語，他因此誤以為陳女已經與丈夫離婚，9月陳女又找上B男，B男才答應與陳女碰面。

橋頭地院法官認為，和解書立下「不得主動聯絡」條例，目的就是斷絕B男與陳女關係，假若是陳女主動，B男應該置之不理，才符合雙方契約真意。法官認為B男應該負違約責任，不過陳夫求償200萬元金額過高，審酌判B男應賠20萬元。可上訴。

(中時電子報)