潭美恐成穿心颱 氣象局：歐洲模式預測從東向西穿越

2018年09月23日 08:09 中時電子報 戴安瑋

潭美颱風未來路徑預測。翻攝中央氣象局

颱風七級風暴風圈侵襲機率圖。翻攝中央氣象局

潭美颱風今天凌晨增強為中度颱風，由於周邊海水溫度高適合颱風發展，中央氣象局預測，潭美將持續增強，未來將升級為強烈颱風，至於是否侵台，周三是關鍵。而根據歐洲模式，潭美有極高機率成為穿心颱，從台灣東部登陸直接穿越到西部。

氣象局說，目前歐洲模式確實預測潭美會由東向西穿越台灣，但各國模擬路徑分歧仍很大，還需再觀察。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」也指出，根據歐洲中期預報中心(ECMWF)50次模擬顯示，潭美直接穿越台灣的次數不少，代表潭美威脅台灣的機率，不該被排除，但模式模擬會持續調整。

氣象局預報員官欣平表示，由於潭美生成環境與山竹雷同，中央氣象局預報已將潭美升級為強颱，但由於潭美未來路徑，各國模擬路徑仍分歧，所以周二潭美進入到琉球群島後，是否會北轉侵台，周三將是關鍵。依潭美目前路徑來看，周五、周六距離台灣最近，受颱風或外圍環流影響，中部以北、東北部將有局部大雨或豪雨。

今天上半天各地晴朗，高溫約31至33℃，山區及近山區的平地留意午後雷陣雨。今晚開始變天，鋒面通過加上東北風增強，北部、東北部今深夜開始降雨，明起明顯降溫，高溫剩下27℃，也有較大雨勢發生機率。明天中秋節北部無望賞月，中南部仍有機會賞月。東北風持續影響至周四。

(中時電子報)