網袋賣144隻「放生鳥」死17隻 鳥販判刑8月

2018年09月24日 07:23 中時 陳志賢

新北市王姓鳥販長期在雙北、基隆等地以網袋販賣「放生鳥」，雖多次遭動保員裁罰，裁罰金額超過50萬，創下全台首例，王卻未停賣，去年台北市動保處又4次查獲他在北市行天宮、馬偕醫院等地販賣，雖救出台灣原生種紅鳩、泰國八哥144隻鳥，仍造成17隻鳥類死亡。台北地院因王男認罪，依動保法判處王男徒刑8月，得易科罰金24萬。全案可上訴。

據指出，王男自2013年10月到2015年3月間，曾11次被北市動保處查獲、沒入297隻鳥，並4度對他開罰共30萬，成為全台遭罰首例，2016年王又在基隆市安樂區公所旁販賣野鳥，遭基隆市動保所裁罰24萬，5次被逮共罰了54萬元。但王未繳罰鍰，且名下無財產，仍四處將鳥類裝網販賣。但王這次判刑8月，若不繳罰金，恐將坐牢。

檢方調查，新北市蘆洲區63歲王男，以販賣鳥類維生，打著「放生鳥、積功德」名義，長期在雙北、基隆等地兜售，王自2014年9月至2015年9月4度被北市動保處裁罰。

2014年12月17日，王又在台大醫院捷運站出口賣鳥，被警方移送北檢偵辦，檢方調查後雖處分不起訴。但動保處將王列為長期追蹤對象。

民眾發現，王男自去年8月1日至11月10日，4次在行天宮、馬偕醫院、中山北路7段、北投區光明路，將台灣原生種紅鳩等鳥隻裝入網袋販賣，向動保處檢舉，動保處雖救出144隻鳥，仍有17隻死亡。檢方認定，王男未給予鳥隻適當活動空間、食物、飲水致鳥隻死亡，違反動保法犯行明確，依法起訴。

(中時 )