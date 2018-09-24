華山分屍案 凶嫌友人辱警咬警判緩刑

2018年09月24日 07:24 中時 陳志賢

涉及華山分屍案的射箭教練陳伯謙，日前遭起訴求處死刑，但警方今年6月17日晚間到華山大草原盤查陳嫌，欲將陳嫌帶回訊問時，卻遭陳嫌女性友人羅小方咬傷，並嗆警辱罵三字經。警方逮捕羅女送辦，台北地院審理時，羅女認罪，法官依妨害公務罪判處羅女拘役40天，緩刑2年。

陳伯謙被控在今年5月31日性侵殺害高姓女學員後，6月3日深夜分屍13塊，4日清晨載往陽明山區棄置，還切下死者左側乳頭、下體製成標本，台北地檢署8月依殺人等罪嫌起訴陳嫌，並以其手段凶殘，令人髮指，求處「最嚴厲之刑」(死刑)。

但今年6月17日晚間10時25分，警方到華山大草原盤查陳嫌，羅女竟對派出所長及警員等人比中指、嗆警「馬的」、辱罵「幹」，還咬員警右手腕，被警方當場制伏送辦。

事後羅女知道陳嫌惡行，不發一語，被依妨害公務罪嫌送辦，北檢訊後諭令3萬交保，日前起訴並聲請簡易判決處刑。

據悉，羅因小孩曾是陳的學生，才認識陳，且與死者有一面之緣。羅的律師說，羅不認識死者，當死者父母到華山尋人時，羅也想協助找，她不清楚陳私生活，沒想到是陳犯案。

法官審理時，羅女認罪，並當庭向員警道歉，考量她為單親媽媽，沒有前科，僅因一時情緒激動犯罪，判處拘役40天，得易科罰金4萬元，緩刑2年，以啟自新。

(中時 )