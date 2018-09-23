MLB》賭桑契斯身上 洋基外卡戰不換捕手

洋基捕手桑契斯(左)成功刺殺金鶯跑者威克森。(美聯社)

友善列印
中時電子報

紅襪封王之後，洋基注定要打一戰定生死的美聯外卡，捕手桑契斯(Gary Sanchez)狀況很不好，攻守都一團糟，但是總教練波恩(Aaron Boone)決定繼續相信他。

洋基不是沒選擇，陣中還有羅麥(Austin Romine)可以蹲捕，去年季後賽就有傳言桑契斯會被羅麥取代，不過桑契斯火力暢旺，洋基捨不得他的棒子。今年桑契斯打擊率低至0.184、長打率跌破4成，根本比羅麥(打擊0.244/長打0.423)還要差。

波恩強調「桑契斯的守備在受傷回歸之後已有進步。」話雖如此，桑契斯的破手套仍是問題，不僅難以阻止對手盜壘，還接不住投手的球，遭奚落為「捕逸王」。

捕手出身的前任教頭吉拉迪(Joe Giradi)都拿桑契斯沒轍，波恩能做的大約也只有信心喊話。「我相信他是極具天賦的打者，這種人總不會陷入低潮太久。」至於月初那場漏接被跑回兩分的慘劇，波恩僅表示那是投捕溝通的問題。

好消息是加盟不久的「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)適時為外野吃緊的洋基補上空缺。麥卡勤曾是中外野金手套，今年大半季在巨人守備右外野，最近被調到左外野，證明他在789號位置都游刃有餘，波恩對他讚不絕口。

(中時電子報)

中華電信有心回饋 盼帶動女籃可… NBA》曼巴精神？布萊恩：凌晨5點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。