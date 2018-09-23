MLB》賭桑契斯身上 洋基外卡戰不換捕手

2018年09月23日 08:38 中時電子報 盧品青

紅襪封王之後，洋基注定要打一戰定生死的美聯外卡，捕手桑契斯(Gary Sanchez)狀況很不好，攻守都一團糟，但是總教練波恩(Aaron Boone)決定繼續相信他。

洋基不是沒選擇，陣中還有羅麥(Austin Romine)可以蹲捕，去年季後賽就有傳言桑契斯會被羅麥取代，不過桑契斯火力暢旺，洋基捨不得他的棒子。今年桑契斯打擊率低至0.184、長打率跌破4成，根本比羅麥(打擊0.244/長打0.423)還要差。

波恩強調「桑契斯的守備在受傷回歸之後已有進步。」話雖如此，桑契斯的破手套仍是問題，不僅難以阻止對手盜壘，還接不住投手的球，遭奚落為「捕逸王」。

捕手出身的前任教頭吉拉迪(Joe Giradi)都拿桑契斯沒轍，波恩能做的大約也只有信心喊話。「我相信他是極具天賦的打者，這種人總不會陷入低潮太久。」至於月初那場漏接被跑回兩分的慘劇，波恩僅表示那是投捕溝通的問題。

好消息是加盟不久的「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)適時為外野吃緊的洋基補上空缺。麥卡勤曾是中外野金手套，今年大半季在巨人守備右外野，最近被調到左外野，證明他在789號位置都游刃有餘，波恩對他讚不絕口。

(中時電子報)