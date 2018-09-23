力反美軍購制裁 陸召回海軍司令 延後兩軍會議

2018年09月23日 08:34 中時電子報 楊幼蘭

解放軍蘇-35戰機

在美中貿易戰不斷升級之際，華府20日以解放軍採購俄羅斯戰機與飛彈等軍備為由，對中共中央軍委裝備發展部與部長李尚福實施懲罰性制裁。

這是美國首度制裁採購俄羅斯軍備的買家，引發北京高度不滿。據《南華早報》（South China Morning Post）23日報導，中國大陸國防部22日表示強烈憤慨和堅決反對，並要求「美方立即糾正錯誤，撤銷所謂制裁」。

隨後北京22日召喚美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），提出正式抗議。同一天晚上，北京召回在美國參加國際海權雙年研討會（International Seapower Symposium，ISS）的海軍司令員沈金龍，並延後原訂25日在北京舉行的中美聯合參謀部對話機制會議。

據央視報導，北京警告，要是華府不撤回制裁，可能採取其他措施，而解放軍則保留進一步採取反制措施的權利。

由於解放軍2017年採購10架蘇-35戰機，2018年又買了S-400飛彈防空系統，美國國務院20日宣布了制裁措施，並說相關制裁將立即生效。而制裁內容包括禁止中共中央軍委裝備發展部與部長李尚福申請入境簽證，禁止任何出口許可，不准在美國轄區進行外匯交易，或使用美國金融體系，並凍結他們在美國控制範圍內的資產與利益。

事實上，就在華府宣布制裁前3天，川普宣布對價值2000億美元（約6.2兆台幣）的中國製品加徵10％關稅，並將從24日起生效。而北京除了宣布加徵關稅反制，取消與華府新一輪貿易談判外，並表示在美國期中選舉之前，都不太可能坐下來和美國談。

(中時電子報)