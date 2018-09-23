台灣藝術實驗＠曼谷！魔幻「未來之城」探未來

2018年09月23日 08:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣設計躍國際！文化部駐泰文化組2018年度計畫「真實故事、微型空間與未來學：曼谷計畫群集」為一結合台泰多個空間及單位，共同合作構成的當代藝術計畫，預計自本月起至年底，於曼谷推出一系列結合展覽、表演、放映、駐村、社區藝術及論壇的實驗性計畫，藉此建構台泰藝術交流的平台。

「曼谷計畫群集」的第一站「台泰對話：依據真實故事改編」甫於9月14日開幕，借用曼谷老唐人街歷史街屋進行空間改造，並促成台泰年輕藝術家的對話。「曼谷計畫群集」第二站「未來之城：亞洲巨型城市的未來學研究」旋即於9月16日在曼谷獨立空間「Tentacles」展出，「Tentacles」為一由當地年輕人經營的獨立藝術空間，位於曼谷市區的一座前加工廠房內，該廠區陸續有畫廊、藝術家工作室進駐，逐漸成為一座新興藝術聚落。

此次展出的「未來之城」試圖探討亞洲城市的多樣性及其科幻想像，台灣藝術家林書楷為此已於曼谷駐村一個月，企圖探討曼谷城區的老華人文化。

首次赴泰的林書楷其畫作中有不少魔幻元素，林書楷表示：「我常常用繪畫來幻想有許多尖塔的宇宙城市，沒想到在曼谷，這些想像其實是真實的場景。」展覽同時邀請泰國年輕創作者諾坤（Nokyung Pusigard）針對都市空間提出一系列的裝置作品，學習文學的諾坤思考都市的紋理以及都市中的危險狀態，藉此呈現出對亞洲城市的另類觀察。

(中時電子報)