台中》林佳龍力挺施志昌 盼聯手促海線交通建設更升級

2018年09月23日 09:14 中時 陳世宗

台中市長林佳龍與台中市議員參選人施志昌聯合競選總部成立大會，22日晚上在外埔區成立。林佳龍表示，拒絕海線邊緣化，就要從交通做起！他也向鄉親報告各項建設，包括公車延伸海線、國道四號神岡交流道接甲后路、花博外埔聯外道路、綠能生態園區等，盼大家支持施志昌進入議會，為海線推動建設發展努力。

林佳龍、施志昌、立法院副院長蔡其昌、國策顧問王茂雄、台中市小英姐妹會總會長王康秀絹等多位代表共同出席；並致贈粽子、包子、菜頭，象徵「包中」、奪得好「彩頭」，林佳龍也為施志昌戴上競選背帶，期許他順利當選。

「台中改變中，更在進步中！」林佳龍說，過去，甲安埔(大甲、大安、外埔區)好像另一個世界，現在，各項建設和改變都看得見，包括國道四號神岡交流道接甲后路、花博外埔聯外道路、台61線西濱快速道路、公車接駁延伸海線、大甲聯合行政中心、自來水接管率提升等，都是生活品質的提升，接著最重要的世界花博也將在海線外埔登場。

林佳龍說，日本三井不動產集團也投資打造Outlet Park，他也承諾，會持續推動要讓海線鐵路雙線對開；另外，因海線有部分地區是坡地，要開發須依規定繳交回饋金，經過市府積極向中央爭取修改「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，未來也將放寬回饋金繳交制度與增列免繳條件。

林佳龍指出，大甲、大安、外埔區規畫3席市議員，但目前民進黨只有1席，這次投票是最好的選擇機會，民進黨過半就看這次，盼大家挺林佳龍、支持施志昌，迎向更好的大台中。

施志昌曾任立法院副院長蔡其昌之國會助理10年經驗，服務經驗豐富，替鄉親出聲不遺餘力，盼當選台中市議員，爭取海線重要建設及提升觀光能量。

林佳龍還趕到梧棲區參加後援會舉辦的「龍來梧棲吹海風－走健康」活動，由梧棲區後援會會長蔡銘鋒、港區總會長謝明源齊力號召，許多家庭親子共同參與促進健康，現場約千人共襄盛舉，邊聽薩克斯風樂團演奏邊健走，鄉親也熱情握手合照、索取簽名，並為林佳龍連任打氣。

(中時 )