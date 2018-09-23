中市警四分局　107年守望相助工作示範觀摩成功

2018年09月23日 09:18 中時 黃國峰

107年守望相助工作示範觀摩演練，22日萬和國中舉行，守望相助隊示範交通指揮手勢。（台中市警局第四分局提供）

107年守望相助工作示範觀摩演練，22日萬和國中舉行，中市警犬隊，警犬演練。（台中市警局第四分局提供）

台中市政府一年一度的守望相助示範觀摩演練，22日在萬和國中舉行，台中市警局第四分局負責本屆示範觀摩演練，根據毒品、竊盜、交通等狀況演練情況劇，中市警犬隊也上陣演出，中市副市長張光瑤指出，希望藉由每年度各里、社區守望相助隊的示範演練，精進各守望相助隊員協勤要領及治安維護技能，共創健康祥和生活環境，使本市繼續朝國際級宜居城市邁進。

今年度（107年）由台中市警察局第四分局承辦示範觀摩活動，轄內13個守望相助隊遴選績優隊員參與守望相助隊校閱，並演練「交通指揮手勢」、「反毒演練」及「防竊演練」等狀況劇；另中市警犬隊訓練精良的警犬也上陣演出，由高人氣緝毒犬Candy及咬捕犬「忍者」融入行動劇表演，深化反毒及防竊等犯罪預防概念。

中市警局指出，台中市目前已成立234隊里守望相助隊、18隊社區守望相助隊，人數合計約有12,600人。市府積極推動「守望5相助」政策，包括輔導成立守望相助隊崗亭、汰換守望相助隊老舊器材與服裝、提高補助購置巡邏車經費、放寬守望相助隊年齡限制、編訂獎勵辦法及簡化守望相助隊經費核銷程序，全年里守望相助業務總預算超過新台幣1億8,000餘萬元為全國最優，提供更好的照顧與福利制度。

中市警局指出，台中市近年來治安表現持續平穩，105至107年「加強重要節日安全維護工作」連續3年榮獲全國第1名，查緝毒品「安居專案」第1、2波獲評六都第1名、「斬手行動」全國性詐欺車手查緝行動專案亦獲評為六都第1名。維護治安成果有賴協勤民力提供警方在地最新治安資訊，完整掌握轄內與鄰近轄區組織及集團性的犯罪連動關係，主動出擊防堵並打擊犯罪。

中市副市長張光瑤代表市長林佳龍視察本次演練，強調加強「警民合作」，結合「科技辦案」、「偵防並重」等3項原則做為打擊犯罪的政策，共同維護社會治安，持續打造台中市成為治安平穩、幸福快樂的宜居城市。

(中時 )