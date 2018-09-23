台中花博后里園區試燈 民眾讚好漂亮

2018台中世界花卉博覽會即將試營運，后里園區「花舞館」日前先行試燈，從晚霞到天黑的園區展現不同的光感意境，吸引民眾駐足讚嘆「好漂亮！」。（陳世宗翻攝）

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2018台中世界花卉博覽會即將試營運，后里園區「花舞館」日前先行試燈，從晚霞到天黑的園區展現不同的光感意境，吸引民眾駐足讚嘆「好漂亮！」。建設局表示，市府特邀請「國際照明大師」周鍊指導設計及策展團隊，針對園區設備、展館及裝置藝術等項目，依不同主題，展現各異其趣的夜間照明意境，希望讓民眾欣賞到花博園區日夜不同面貌。

建設局長黃玉霖說，為讓民眾體驗花博白天及夜晚不同樣貌，市府邀請周鍊大師指導所有策展團隊，以燈光藝術為主題，進行電力、設備等項目測試；像是后里園區「花舞館」的光影投射，隨著兩棟圓形外覆的隔柵，呈現立體曲面的光感與流動感。

「花舞館」戶外大棚空間兼售驗票入口的「綠色星空」，則創造猶如綠色星光的穹頂通道，燈光下的棚頂蕨類，就像是天上的星星般閃耀。森林園區其他策佈展，包括利用稻草、木材、泥土打造的低碳「永續家園」，在照明設計上，以在森林裡點亮前方路徑的一盞明燈概念，打造一處歇腳的溫馨小屋。

建設局指出，由近百根彎曲造型的竹子包覆的巨型「籽仔－從天上掉下了一顆種子」，則運用光束打亮整個空間，以朦朧的光圈營造種子漂浮感；還有外部竹編、內部金屬構架的竹棚展演場「舞動之心」，透過圍繞球體的照明設計，創造垂直空間的豐富光線層次。

建設局說，除后里園區外，豐原葫蘆墩展區同樣運用不同的夜間光環境設計，以燈光搭配園區各項主題花藝佈展，創造不同的光影體驗。整個園區以空橋或步道，連接沿途的花藝佈展、觀景平台與活動廣場，遊客可感受到園區內夜間光環境的明暗對比，就像在聆聽一首燈光的交響曲。

黃玉霖強調，台中花博除是世界上唯一在森林裡辦的花博，更是可以在晚上的星空下欣賞的花博；尤其在「國際照明大師」周鍊指導下的花博，可以讓遊客眼睛一亮，感受到獨特又舒適的夜間光環境。

(中時 )

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