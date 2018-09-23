MLB》美聯外卡到手 洋基單季250轟寫紀錄

洋基確定取得美聯外卡，球員開香檳慶祝。(美聯社) ※中時電子報提醒：飲酒過量有礙健康！

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洋基23日苦戰11局打敗金鶯，確定取得美聯外卡門票！如果最後沒被運動家超前，就可享有外卡戰主場優勢。初掌洋基兵符的總教練波恩(Aaron Boone)說：「要好好慶祝一下，這是我們每季辛苦奮鬥的目標。」

雙方第5局就打成2-2，第11局下半由主場洋基進攻，桂格瑞斯(Didi Gregorius)安打上壘，史坦頓(Giancarlo Stanton)被三振，接著席克斯(Aaron Hicks)敲出左外野深遠安打，桂格瑞斯跑得非常快，從一壘直衝本壘成功！洋基3-2獲勝。

席克斯這場另敲出1支陽春炮，是洋基今年第250轟，創下隊史新高，並成為大聯盟史上第6支單季250轟的球隊。雖然整體打擊比不上紅襪，洋基仍以全年250轟穩居聯盟第1，這在取分不易的季後賽是重要優勢。美聯第2的運動家只有212轟，紅襪甚至不滿200轟。

有人歡喜有人悲，退無可退的金鶯只要再吞1敗，就追平79年前(聖路易布朗)的111敗隊史紀錄。陳偉殷昔日恩師修瓦特(Buck Showalter)恐怕要捲舖蓋了，傳言他和執行副總杜奎特(Dan Duquette)都不會被金鶯留下。

(中時電子報)

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