高雄》年底民進黨會倒？獨派覺青傳訊宅神：我們不想投票

2018年09月23日 09:35 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底選舉倒數61天，高雄市長選舉戰況激烈，國民黨韓國瑜後勢看漲，與民進黨陳其邁民調幾乎不相上下。綠營鐵票是否生鏽萬眾矚目，有自稱「高雄獨派覺青」的網友傳訊給宅神朱學恆表示，高雄青年的日子很苦，尤其七年級尾這輩，不是移中或北部，就是去澳洲，沒人願意留這裡，因為這裡沒有好工作，只有爛薪資，爛待遇，爛市府。這名網友強調，明年他也要北上了，「我們不想投票也不陪他們玩了」。

朱學恆在臉書PO出這位「高雄獨派覺青」的來信，青年自稱思想屬於解殖派，就是支持對中華民國政府戒嚴時期裡面所產生抓耙子結構，全部司法處理的意思。也完全支持除垢法，但不支持張天欽的選舉操作，「我支持吳珮容的吹哨者作為，她是民主的英雄，這點無庸置疑」。

信中還指出，高雄青年的日子很苦，說真的沒什麼人有興趣去投市長那張票，大家都在水平線附近窮忙，不像青中年人很樂烈討論要怎麼投票「教訓民進黨」。從民進黨鬆綁七休一之後，高雄青年福利待遇逐漸下跌，本來稍有起色的薪資結構又停滯，這點光提升基本薪資一點也無法改變。談加薪福利就等失業。

「這個市府不只高雄海洋局長那個弊案，還有強拆果菜市場跟原住民部落的爭議，最後的舉債上限還拿來做輕軌，蓋圖書館，又規劃捷運。」「完全不幫高雄年輕人做新創規劃，只會幫我們債留子孫。還怪我們為何要教訓他們真的很可笑。」「我常跟我朋友說，我們有什麼好投票的，年輕人的希望在台北阿！蓋公宅做勞檢搞新創都更的，都在台北，我們不趕快逃過去還在這裡幹嘛？」

青年最後說，「明年我也要北上了，我們不想投票也不陪他們玩了。我才不信民進黨會搞台獨，他們背叛青年，背叛勞工還背叛原住民，誰還會信他們。」「年底就知道了，民進黨要倒了，青年獨派要跟這些人切割，走自己的路了。」

對於這封來信，朱學恆的感慨是：高雄人曾經很自傲啊！

(中時電子報)