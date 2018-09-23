申領大陸居住證限縮公民權 徹底反映民進黨不安？

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

蔡政府擬限縮申領大陸台胞居住證的台灣民眾公民權，引發議論。對此，前國民黨立委孫大千直言，一張小小的居住證，徹底的反眏出民進黨政府的心虛和不安。

大陸9月1日起開放申辦「港澳台居民居住證」，陸委會規劃對申領大陸居住證者，設立申報登記制度。行政院發言人Kolas日前表示，在大陸領取居住證的人民，回到台灣有沒有可能被某種程度的限縮公民權，以及限縮程度、範圍、強度與深度等，需要收集意見，不希望給國內社會帶來過大衝擊。不過她強調「必須在某種程度上管制，大方向是確定的」。

對此，孫大千在臉書發文指出，一張小小的居住證，徹底的反眏出民進黨政府的心虛和不安。他說首先，為什麼民進黨會以為台灣人民不過就是辦了一張居住證，就會背棄台灣，選擇中國大陸呢？其次，誠如柯文哲所說，居住證和綠卡差不多，為什麼會衝擊我國單一戶籍制度，甚至造成國安問題呢？民進黨又是憑什麼理由來做出差別待遇呢？

此外，孫大千說所謂的「限縮公民權」已經涉及憲法層次，恐怕不是用國家安全的大帽子來推動修法就可以做得到的。孫大千最後說，既然蔡總統稱現在是台灣經濟二十年來最好的時刻，且賴清德也表示台灣的平均薪資高達4.8萬元。那麼民進黨有什麼理由如此害怕一張居住證呢？孫大千直言，「說到底，你們是對台灣人民沒有信心？還是對自己的執政沒有信心？」

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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